Ограбление в Лувре: похищены украшения Наполеона и Жозефины

По данным телеканала TF1, музей ограбили несколько человек на скутерах. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы подняться на один из фасадов музея. После этого они разбили окна и проникли в комнату в галерее «Аполлон». Грабителям удалось скрыться.