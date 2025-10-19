Ограбление в Лувре: похищены украшения Наполеона и Жозефины
В Лувре произошло ограбление, сообщила в X министр культуры Франции Рашида Дати.
«Сегодня утром во время открытия музея произошло ограбление. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией», — написала она.
Из музея парижского похитили девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиару, сообщает газета Le Parisien. Французские власти пока не раскрывали, что именно было украдено из музея.
По данным телеканала TF1, музей ограбили несколько человек на скутерах. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы подняться на один из фасадов музея. После этого они разбили окна и проникли в комнату в галерее «Аполлон». Грабителям удалось скрыться.
Сообщается, что сломанная корона супруги императора Наполеона III найдена близ Лувра после ограбления.