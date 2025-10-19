Ограбление в Лувре: похищены украшения Наполеона и Жозефины
фото: REUTERS/SCANPIX
Полицейские у пирамиды Лувра после сообщений об ограблении, Париж, Франция, 19 октября 2025 года.
Ограбление в Лувре: похищены украшения Наполеона и Жозефины

В Лувре произошло ограбление, сообщила в X министр культуры Франции Рашида Дати.

«Сегодня утром во время открытия музея произошло ограбление. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией», — написала она. 

фото: AFP/Scanpix
Французские полицейские стоят рядом с грузовым подъёмником, через который грабители проникли в Лувр, на набережной Франсуа Миттерана в Париже, 19 октября 2025 года.
Французские полицейские стоят рядом с грузовым подъёмником, через который грабители проникли в Лувр, на набережной Франсуа Миттерана в Париже, 19 октября 2025 года.

Из музея парижского похитили девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиару, сообщает газета Le Parisien. Французские власти пока не раскрывали, что именно было украдено из музея.

По данным телеканала TF1, музей ограбили несколько человек на скутерах. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы подняться на один из фасадов музея. После этого они разбили окна и проникли в комнату в галерее «Аполлон». Грабителям удалось скрыться.

Сообщается, что сломанная корона супруги императора Наполеона III найдена близ Лувра после ограбления.


 

