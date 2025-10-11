В черном костюме и без топа: Меган Маркл пришла за наградой вместе с принцем Гарри
Герцогиня Сассекская вместе с принцем Гарри блистала в Нью-Йорке на гала-вечере Project Healthy Minds, где пара получила награду Humanitarians of the Year за вклад в продвижение ментального здоровья и цифровой безопасности.
Герцогиня Сассекская снова поразила публику своим чувством стиля, появившись вместе с принцем Гарри на торжественном гала-вечере Project Healthy Minds в Нью-Йорке, где супруги получили премию Humanitarians of the Year («Гуманитарии года»).
Вечером в четверг 44-летняя Меган Маркл выглядела ослепительно в смелом чёрном костюме Armani, состоявшем из жакета с глубоким вырезом и подчёркнутыми плечами и брюк в тон — без блузы или топа. Элегантный образ дополняли объёмное золотое ожерелье-цепь, алмазные серьги-гвоздики и аккуратный хвост.
Принц Гарри идеально дополнил супругу: он выбрал классический чёрный костюм, белую рубашку и чёрный галстук. Пара прибыла вместе, держась за руки, в студию Spring Studios в Сохо — популярное пространство, где часто проходят показы во время Нью-Йоркской недели моды. Они выглядели уверенно и сдержанно, излучая полное взаимопонимание.
Ежегодный гала-вечер Project Healthy Minds объединяет представителей культуры, искусства, бизнеса и гражданского общества для продвижения осведомлённости о психическом здоровье. Цель мероприятия — подчеркнуть силу сообщества и открытого диалога, которые помогают менять общественное восприятие темы ментального благополучия.
В этом году программу возглавили телеведущая Саванна Гатри и её супруг Майк Фельдман. Вечер включал коктейльный приём и арт-инсталляцию художника Кита Лисснера, после чего гости расселись за ужином, где ведущим церемонии награждения выступил Карсон Дейли.
Меган и Гарри удостоились звания «Гуманитарии года» за свою деятельность в рамках фонда Archewell, особенно за проекты, направленные на создание более безопасной и справедливой цифровой среды для детей и семей. Основанный в 2020 году фонд действует под девизом «Show up, do good» — «Появляйся и делай добро». Среди его инициатив — The Parents’ Network, программа поддержки родителей, чьи дети пострадали от онлайн-агрессии.
Перед церемонией пара выпустила совместное заявление:
«Как родители, мы были глубоко тронуты историями этих семей и чувствуем честь — быть рядом с ними и помогать им».
Особенно трогательным моментом вечера стала инсталляция The Lost Screen Memorial (Память утраченных экранов) — 50 подсвеченных смартфонов с фотографиями детей, погибших из-за онлайн-травли и цифрового насилия. Мемориал был создан при участии членов The Parents’ Network и будет показан на фестивале Project Healthy Minds в честь Всемирного дня психического здоровья на следующий день, где герцог и герцогиня также собирались присутствовать.