В черном костюме и без топа: Меган Маркл пришла за наградой вместе с принцем Гарри

Меган и Гарри удостоились звания «Гуманитарии года» за свою деятельность в рамках фонда Archewell, особенно за проекты, направленные на создание более безопасной и справедливой цифровой среды для детей и семей. Основанный в 2020 году фонд действует под девизом «Show up, do good» — «Появляйся и делай добро». Среди его инициатив — The Parents’ Network, программа поддержки родителей, чьи дети пострадали от онлайн-агрессии.