Рижанку обязали платить за отопление, которого в ее квартире нет

В Rīgas namu pārvaldnieks пояснили, что ответственность в данной ситуации лежит на предыдущем управляющем домом, который не передал информацию о том, что в некоторых квартирах установлено автономное отопление. Из-за этого расчет теплопотребления производится по количеству проживающих. В компании заверили, что Герде не следует беспокоиться и оплачивать выставленные счета и штрафы. Вместе с тем было отмечено, что небольшую часть расходов за общее потребление тепла, например за отопление подъездов, ей все же придется оплачивать, так как эти затраты распределяются между всеми жильцами дома.