Рижанку обязали платить за отопление, которого в ее квартире нет
Жительница Риги Герда в передаче "Bez Tabu" рассказала, что оказалась в абсурдной ситуации. Она арендует квартиру в столице, которая отапливается газовым котлом, однако несмотря на это Rīgas namu pārvaldnieks продолжает выставлять ей счета за центральное отопление, сумма которых уже стала весьма значительной.
Дом, в котором живет Герда, расположен на улице Дзирнаву. В большинстве квартир здания подключено центральное отопление, однако арендуемую ею квартиру и воду в ней нагревает газовый котел. За эти услуги женщина всегда расплачивалась с Latvijas gaze, задолженностей у нее нет. Однако летом этого года, когда у дома сменился управляющий и его обслуживание перешло к Rīgas namu pārvaldnieks, начались проблемы.
По словам Герды, они сами решают, когда и сколько отапливать квартиру. Тем больший шок она испытала, получив счет за центральное отопление на более чем 130 евро. Женщина сразу связалась с домоуправляющим, который пообещал направить специалистов для проверки.
Специалисты подтвердили, что центральное отопление в квартире действительно отсутствует, и Герда не оплатила этот счет. Однако уже в следующем месяце она получила новый счет за отопление, к которому была добавлена сумма долга за предыдущий месяц и штраф за неуплату.
Герда жалуется, что при каждом звонке создается впечатление, будто сотрудники не понимают происходящего: никто ничего не знает, обещают перезвонить, но дело не сдвигается с места. При этом штрафные проценты за якобы неоплаченные счета начисляются регулярно.
В Rīgas namu pārvaldnieks пояснили, что ответственность в данной ситуации лежит на предыдущем управляющем домом, который не передал информацию о том, что в некоторых квартирах установлено автономное отопление. Из-за этого расчет теплопотребления производится по количеству проживающих. В компании заверили, что Герде не следует беспокоиться и оплачивать выставленные счета и штрафы. Вместе с тем было отмечено, что небольшую часть расходов за общее потребление тепла, например за отопление подъездов, ей все же придется оплачивать, так как эти затраты распределяются между всеми жильцами дома.