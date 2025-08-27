"Меня заставляли носить телесные колготки": Меган Маркл об "ужасах" пребывания в королевской семье

На шоу The Circuit с Эмили Чанг бывшая актриса сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл поделилась воспоминаниями о времени, когда ей приходилось соблюдать строгие традиции королевской семьи. «Существует ли противоречие между желанием быть настоящей и тем, что ты герцогиня?» — спросила Чанг. Меган ответила, что в прошлом ей приходилось подстраиваться под ожидания: «Я просто остаюсь собой. Но несколько лет назад это было иначе. Например, меня буквально вынуждали постоянно носить телесные колготки. А я ведь не надевала их со времён фильмов 80-х! Это казалось неестественным и неискренним. Пусть это мелочь, но она отражает общую картину: тебе хочется одеваться так, как комфортно, говорить то, что думаешь, и быть честной», — сказала Маркл.