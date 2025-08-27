"Меня заставляли носить телесные колготки": Меган Маркл об "ужасах" пребывания в королевской семье
Меган Маркл снова вспомнила о трудностях жизни в семье британских монархов. 44-летняя актриса призналась, что одно из самых неприятных правил касалось одежды — от нее ожидали, что на публике она всегда будет в телесных колготках.
Герцоги Сассекские сложили полномочия ещё в 2020 году и перебрались в США. Сейчас Меган и принц Гарри живут в Монтесито, Калифорния, вместе с детьми — шестилетним Арчи и четырёхлетней Лилибет.
На шоу The Circuit с Эмили Чанг бывшая актриса сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл поделилась воспоминаниями о времени, когда ей приходилось соблюдать строгие традиции королевской семьи. «Существует ли противоречие между желанием быть настоящей и тем, что ты герцогиня?» — спросила Чанг. Меган ответила, что в прошлом ей приходилось подстраиваться под ожидания: «Я просто остаюсь собой. Но несколько лет назад это было иначе. Например, меня буквально вынуждали постоянно носить телесные колготки. А я ведь не надевала их со времён фильмов 80-х! Это казалось неестественным и неискренним. Пусть это мелочь, но она отражает общую картину: тебе хочется одеваться так, как комфортно, говорить то, что думаешь, и быть честной», — сказала Маркл.
Британские издания сразу напомнили, что актрису и в Лондоне не раз фотографировали с голыми ногами. Однако для самой Меган именно этот пример стал символом давления, которое она испытывала в королевской семье.