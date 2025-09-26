$65 000 на дне Тихого океана: как ссоры разрушили 109-дневный брак Николаса Кейджа и наследницы Элвиса Пресли

В своих мемуарах «Тихо, я покидаю тебя: жизнь после Элвиса» Присцилла раскрыла малоизвестные детали из жизни дочери и Николаса Кейджа. Во время одной из бурных ссор на яхте у побережья острова Санта-Каталина актер в гневе выбросил за борт бриллиантовое кольцо с камнем весом шесть карат и стоимостью около 65 000 долларов, которое сам подарил Лизе Мари при помолвке.