$65 000 на дне Тихого океана: как ссоры разрушили 109-дневный брак Николаса Кейджа и наследницы Элвиса Пресли
Бурный роман единственной наследницы Элвиса Пресли Лизы Мари и актера Николаса Кейджа стал одной из самых коротких и скандальных голливудских историй начала 2000-х: всего 109 дней брака, потерянное в океане бриллиантовое кольцо и бесконечные ссоры, завершившиеся разводом.
Единственная наследница короля рок-н-ролла, Лиза Мари Пресли, начала отношения с племянником режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, актером Николасом Кейджем, в 2000 году. К тому времени у Лизы Мари уже были два неудачных брака — с Дэнни Кио и Майклом Джексоном. В свою очередь, у Николаса Кейджа в прошлом были романтические связи с Кристиной Фултон и брак с Патрисией Аркетт.
Их роман развивался стремительно и бурно. В 2002 году пара поженилась на Гавайях, однако уже спустя всего 109 дней Кейдж подал на развод. Официальное расторжение брака произошло в 2004 году. По словам Присциллы Пресли, матери Лизы Мари, их отношения были похожи на карусель: «Они кричали, бросали вещи, ссорились, а на следующий день мирились».
В своих мемуарах «Тихо, я покидаю тебя: жизнь после Элвиса» Присцилла раскрыла малоизвестные детали из жизни дочери и Николаса Кейджа. Во время одной из бурных ссор на яхте у побережья острова Санта-Каталина актер в гневе выбросил за борт бриллиантовое кольцо с камнем весом шесть карат и стоимостью около 65 000 долларов, которое сам подарил Лизе Мари при помолвке.
«Однажды днем они отправились в плавание вдоль побережья на яхте Ника "Уэстон". Что-то вызвало очередной крупный конфликт, Лиза сняла помолвочное кольцо и бросила его в Ника. В ответ, в гневе, Ник выбросил кольцо за борт», — рассказала Присцилла.
После ссоры Кейдж нанял водолазов, которые несколько дней прочесывали дно Тихого океана в районе, где находилась яхта, но кольцо так и не нашли. «Насколько мне известно, кольцо всё ещё лежит на дне океана. Не верю, что его когда-либо обнаружат», — отметила она.
Несмотря на этот инцидент, Николас проявил щедрость и уже через два дня подарил Лизе Мари новое кольцо — ещё более роскошное, с бриллиантом в десять карат, и они снова обручились. Однако их отношения оставались взрывными и нестабильными.
После развода с Кейджем Лиза Мари вышла замуж за гитариста Майкла Локвуда, с которым прожила в браке до 2021 года. В январе 2023 года певица скончалась в возрасте 54 лет. Ранее Присцилла Пресли призналась, что дала согласие на отключение дочери от аппарата жизнеобеспечения, однако близкие Лизы Мари обвинили мать в корыстных мотивах, утверждая, что она пыталась присвоить семейные активы.