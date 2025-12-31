Все еще не знаете, где праздновать Новый год? В Риге это можно сделать аж на шести площадях
В Риге новогодние празднования пройдут на шести площадях Старого города: с 21.00 до 2.00 гостей ждут диджеи, аудиовизуальные представления и праздничные модераторы, создающие атмосферу яркой встречи 2026 года.
Празднования будут проходить с 21.00 31 декабря до 2.00 1 января на Ратушной площади, площади Ливу, площади Пилс, площади у Пороховой башни, на параллельной набережной 11 Ноября улице между улицами Полю и Бискапа гате, а также на участке улицы Калькю - между улицей Вальню и бульваром Аспазии.
На площадях Старой Риги за танцы и праздничную атмосферу будут отвечать диджеи — DJ Sets, DJ Gustavito, DJ Linda Samsonova, DJ Aspirins, DJ All-Viss и MC Valters Krauze.
На каждой площади состоится единая аудиовизуальная перформанс-программа, в которой музыкальное выступление диджеев будет синхронизировано с визуальными проекциями на фасады зданий. В свою очередь на параллельной набережной 11 Ноября улице визуальное искусство можно будет увидеть на LED-экранах.
В течение вечера на каждом месте проведения мероприятий к публике будет обращаться модератор, который поможет погрузиться в праздничное настроение, делясь рассказами о праздновании Нового года в других частях города, напоминая о самых ярких моментах уходящего года и предсказывая настроения наступающего.