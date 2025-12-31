Все еще не знаете, где праздновать Новый год? В Риге это можно сделать аж на шести площадях

Празднования будут проходить с 21.00 31 декабря до 2.00 1 января на Ратушной площади, площади Ливу, площади Пилс, площади у Пороховой башни, на параллельной набережной 11 Ноября улице между улицами Полю и Бискапа гате, а также на участке улицы Калькю - между улицей Вальню и бульваром Аспазии.