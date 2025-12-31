Три способа получить лекарства для другого человека - даже без его паспорта
В сезон гриппа и ОРВИ Латвийский центр цифрового здравоохранения напоминает: купить лекарства для заболевшего родственника или соседа можно по электронному рецепту — без его присутствия и документов.
Когда близкий человек болеет, последнее, что ему нужно — стоять в очереди в аптеке. В Латвии предусмотрено несколько способов помочь заболевшему, не подвергая его дополнительному риску.
Первый способ: по ID-номеру рецепта
Самый простой вариант — попросить у пациента ID-номер электронного рецепта. Этот номер доступен как врачу, так и самому пациенту в системе электронного здравоохранения. Его можно распечатать или сохранить скриншотом на телефон.
В аптеке понадобится назвать имя и фамилию пациента, показать ID-номер рецепта и предъявить свой документ, удостоверяющий личность. Фармацевт внесет в систему данные о том, кто получил лекарства. Важно: персональный код пациента или его паспорт предъявлять не требуется.
Второй способ: делегирование прав
Более удобный вариант для тех, кто регулярно помогает родственникам с лекарствами — настроить делегированные права через портал eveseliba.gov.lv. После этого уполномоченный человек сможет покупать лекарства, предъявив только свой паспорт и назвав имя пациента.
Чтобы предоставить доступ, нужно авторизоваться на портале, зайти в раздел «Делегирование прав», выбрать «Добавить новое делегирование» и указать данные человека, который будет иметь доступ к электронным рецептам.
Третий способ: покупка за рубежом
Латвийские электронные рецепты действуют и в некоторых других странах Евросоюза. Актуальный список государств, с которыми Латвия обменивается данными рецептов, можно найти в разделе «Трансграничные электронные медицинские услуги» на сайте Национальной службы здравоохранения.
Медики просят не забывать главное правило сезона простуд: если чувствуете признаки болезни или у вас повышенная температура — оставайтесь дома. Это защитит и вас, и окружающих от распространения инфекции.