На несколько дней меняется расписание поездов Vivi

Ранее сообщалось, что в середине декабря 2023 года PV начал пассажирские перевозки на электропоездах, произведенных чешской компанией Skoda Vagonka. До этого поезда длительное время тестировались и испытывались на инфраструктуре латвийской железной дороги. Несмотря на это, в декабре 2023 года и январе 2024 года новые поезда регулярно сталкивались с различными неполадками.