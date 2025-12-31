На несколько дней меняется расписание поездов Vivi
В последний день декабря и начале января пассажирам Vivi стоит быть особенно внимательными - из-за праздников меняется привычный ритм движения поездов.
Электропоезда в период новогодних праздников будут курсировать по графику выходного дня, сообщили в Pasažieru vilciens (PV), работающем под брендом Vivi.
Электропоезда по графику выходного дня будут ходить сегодня, а также 1 и 2 января. В свою очередь дизельные поезда с 31 декабря по 3 января будут курсировать по субботнему графику.
Опубликованное на сайте vivi.lv и в мобильном приложении расписание движения поездов включает все актуальные изменения.
По вопросам расписания поездов, покупки билетов или другим вопросам, связанным с поездками, Vivi предлагает обращаться в Центр обслуживания клиентов по круглосуточному бесплатному телефону 8760.
Ранее сообщалось, что в середине декабря 2023 года PV начал пассажирские перевозки на электропоездах, произведенных чешской компанией Skoda Vagonka. До этого поезда длительное время тестировались и испытывались на инфраструктуре латвийской железной дороги. Несмотря на это, в декабре 2023 года и январе 2024 года новые поезда регулярно сталкивались с различными неполадками.
PV был создан в 2001 году путем отделения внутренних пассажирских перевозок от функций, выполняемых LDz. Ранее PV на 100% был дочерним предприятием LDz, однако в октябре 2008 года был преобразован в государственное предприятие.