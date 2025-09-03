Жерара Депардье все-таки будут судить за изнасилование актрисы Шарлотты Арну

Арну, которой сейчас 29 лет, впервые обвинила Депардье в изнасиловании, заявив, что нападения произошли дважды в его парижском доме, когда ей было чуть за 20. Дело сначала закрыли, но в 2020 году возобновили, а в 2022 году прокуратура потребовала суда. Адвокат Арну Карин Дюррьё-Диболь назвала решение суда "моментом судебной истины" и выразила уверенность в дальнейшем ходе дела. В соцсетях после постановления о предъявлении обвинения Арну написала: "Семь лет ужаса и ада… Мне трудно осознать масштаб происходящего. Я чувствую облегчение". Она стала активной участницей французского движения #MeToo, призывая к ответственности в киноиндустрии и солидарности с жертвами сексуального насилия.