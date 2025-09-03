Жерара Депардье все-таки будут судить за изнасилование актрисы Шарлотты Арну
Французский актер Жерар Депардье предстанет перед судом по обвинениям в изнасиловании и сексуальных домогательствах, что стало новым серьезным ударом по его репутации на фоне множества подобных обвинений.
Жерар Депардье, одна из ключевых фигур французского кино, предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании актрисы Шарлотты Арну в 2018 году. Это новый и самый серьезный удар по его репутации на фоне серии обвинений в сексуальных домогательствах. Прокуратура Парижа подтвердила, что следственный судья направил дело в суд, дата слушания пока не назначена.
Арну, которой сейчас 29 лет, впервые обвинила Депардье в изнасиловании, заявив, что нападения произошли дважды в его парижском доме, когда ей было чуть за 20. Дело сначала закрыли, но в 2020 году возобновили, а в 2022 году прокуратура потребовала суда. Адвокат Арну Карин Дюррьё-Диболь назвала решение суда "моментом судебной истины" и выразила уверенность в дальнейшем ходе дела. В соцсетях после постановления о предъявлении обвинения Арну написала: "Семь лет ужаса и ада… Мне трудно осознать масштаб происходящего. Я чувствую облегчение". Она стала активной участницей французского движения #MeToo, призывая к ответственности в киноиндустрии и солидарности с жертвами сексуального насилия.
Обвинения омрачают карьеру Жерара Депардье, начавшуюся в 1970-х и насчитывающую более 200 ролей в кино и на ТВ. Несмотря на успехи, ему предъявили обвинения более 20 женщин, но многие дела закрыты из-за отсутствия доказательств или истечения сроков давности.
Ранее в этом году Депардье признали виновным в сексуальных домогательствах к двум женщинам — 54-летней декораторше и 34-летней помощнице режиссера — во время съемок фильма "Зеленые шторы" в Париже в 2021 году. Суд назначил ему наказание в виде 18 месяцев лишения свободы условно и внес в национальный реестр сексуальных преступников. Этот приговор стал важной вехой для французского #MeToo, изменив подход киноиндустрии к обвинениям в насилии.
Жерар Депардье отрицает все обвинения. В открытом письме в октябре 2023 года он утверждал, что встреча с Арну была по согласию, и категорически отвергал насилие. Во время суда он критиковал СМИ и #MeToo, называя движение «террором» и обвиняя его в порче репутации. Его адвокат объявил о намерении обжаловать приговор.
Дело Арну привлекло большое внимание, особенно после того, как адвокат Депардье назвал ее лгуньей. Прокуратура заявила, что Депардье «принудил жертву к сексуальным действиям, которым она не могла противостоять». Скандал дошел до высших эшелонов власти. В декабре 2023 года президент Эммануэль Макрон встал на защиту актера, заявив: «Он гордость Франции» и отверг призывы лишить его государственных наград, осудив «охоту на ведьм». По мере приближения суда французская киноиндустрия и общество продолжают обсуждать последствия этих громких дел.