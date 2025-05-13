Суд встал на сторону женщин: Жерар Депардье признан виновным в домогательствах

Сам Жерар Депардье признался, что дотронулся до одной из женщин, но вовсе не с целью домогательств, а потому, что "оступился и боялся упасть". "Я схватил ее за бедра, чтобы не поскользнуться, потому что я был расстроен из-за нее, из-за жары, это была пятница, ближе к концу съемок, я очень устал", — заявил Депардье. А грубые комментарии, которые он делал, якобы были связаны с его плохим настроением.