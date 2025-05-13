Суд встал на сторону женщин: Жерар Депардье признан виновным в домогательствах
Французский суд признал Жерара Депардье виновным в сексуальном насилии против двух женщин, выдвинувших против него обвинения. Однако в тюрьму 76-летний актер все же не отправится.
Парижский суд вынес вердикт в отношении знаменитого французского актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах, совершенных на съемочной площадке фильма "Зеленые шторы" в 2021 году.
Артист признан виновным и приговорен к 18 месяцам лишения свободы условно. Судья также постановил включить его в список лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. При вынесении решения был "принят во внимание возраст обвиняемого, его ухудшившееся состояние здоровья, его позицию в отношении фактов, которые он оспаривает". Отмечается, что актер не смог уяснить смысл понятия "согласие". Оглашение приговора проходило в отсутствие 76-летнего актера.
Жерару Депардье также предписано выплатить по 1000 евро каждой из двух заявительниц. "Это прекрасное решение - признание сегодня жертв Депардье. Это не только победа двух женщин, пострадавших на съемочной площадке, но это победа всех женщин, стоящих за этим судебным процессом", - отреагировала Карин Дюрье Дибольт, адвокат одной из истиц. "Я надеюсь, что это положит конец безнаказанности этого артиста", - добавила она. "Очевидно, что мы подадим апелляцию", - сообщил со своей стороны Жереми Ассус, адвокат французской звезды.
Сам Жерар Депардье признался, что дотронулся до одной из женщин, но вовсе не с целью домогательств, а потому, что "оступился и боялся упасть". "Я схватил ее за бедра, чтобы не поскользнуться, потому что я был расстроен из-за нее, из-за жары, это была пятница, ближе к концу съемок, я очень устал", — заявил Депардье. А грубые комментарии, которые он делал, якобы были связаны с его плохим настроением.
Депардье не в первый раз обвиняют в сексуализированном насилии. В конце ноября 2023 года на телеканале France 2 вышел документальный фильм, в котором четыре женщины обвинили актера в насилии, две из них заявили, что Депардье их изнасиловал. Кроме того, издание Mediapart весной 2023 года публиковало расследование, в котором 13 женщин утверждали, что подверглись сексуализированному насилию со стороны актера. Депардье все обвинения отрицал.