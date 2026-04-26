"Мы попробовали поджечь мечи - и нам понравилось!" Многие в Латвии боятся этого, но Екатерина уже 15 лет управляет огнем
Хотя во многих странах мира огненные шоу являются хорошо известной формой сценического искусства, в Латвии они по-прежнему кажутся чем-то необычным и даже немного мистическим. В интервью представительница Athar Performance Group Екатерина Треймане рассказала, как от фехтования пришла к огненным шоу, как появились первые выступления с зажженными мечами и как путем самообучения сформировался коллектив, который существует уже более 15 лет.
Athar Performance Group — это основанный в Риге коллектив, действующий с 2010 года. Основные направления деятельности группы — огненные и LED-световые шоу, а также проведение мастер-классов и обучения в сфере Flow Arts. Коллектив предлагает различные программы с продуманной режиссурой и хореографией, используя современные технологии, реквизит, спецэффекты и пиротехнику.
Как в интервью Jauns.lv рассказывает Екатерина Треймане, раньше она занималась фехтованием и арт-фехтованием. В какой-то момент появилось предложение подготовить выступление с мечами для праздника города Риги. Это было уже пятое или шестое выступление, поэтому не хотелось снова показывать одно и то же.
Хотелось чего-то нового и более впечатляющего, поэтому они решили зажечь мечи. «Попробовали — и понравилось», — говорит Екатерина.
«Зрителям это очень понравилось, потому что это было что-то необычное и ранее не виденное», — отметила Екатерина. После этого она сама начала думать шире — что еще можно зажечь и использовать в выступлениях. Затем постепенно собрала вокруг себя группу, привлекла друзей, сначала все пробовали своими силами: делали реквизит и учились по YouTube. Позже она начала осваивать это более серьезно.
Затем Екатерина начала ездить на различные фестивали, чтобы там учиться или совершенствоваться, и теперь сама стала преподавателем.
Как рассказывает Екатерина, создание огненных шоу требует длительного времени, добавляя, что все зависит от сложности программы, тематики и того, является ли это полноценной постановкой или адаптированным выступлением для одного мероприятия.
У Athar Performance Group на данный момент готовы три программы. Одна — джазовая, вторая — “Ignition”, более энергичная, эмоциональная и мощная, подходит, например, для городских праздников или байкерских фестивалей. Третья — программа латышского фолка, основанная на латышской национальной музыке и ритмах, хорошо вписывается в городские праздники. Параллельно сейчас они создают еще одну программу, которая будет более спокойной, изящной и больше подойдет для помещений. «От идеи до момента, когда программа готова к выступлению, обычно проходит не менее полутора лет. Это включает хореографию, техническое исполнение и полную отработку всех номеров. Для одного тематического мероприятия можно подготовить отдельное выступление быстрее — примерно за три месяца, но это не то же самое, что полностью разработанная программа», — рассказывает Екатерина.
Екатерина признает, что самое сложное в работе с огнем — это не сам огонь, а люди.
Если человек не боится огня и понимает, как с ним работать, это не так сложно. Она отмечает, что многим с детства прививают отношение к огню как к чему-то очень опасному, поэтому часто главным препятствием являются именно психологические страхи. По ее мнению, опасным является и, например, вождение автомобиля, которое не всегда зависит от тебя, тогда как в огненном шоу 99% зависит от самого человека — от того, насколько дисциплинированно он соблюдает правила. Поэтому в команде есть четкие принципы безопасности, а новые участники обучаются постепенно. «На тренировках ошибки, конечно, случаются, но они не опасны, потому что рядом всегда есть опытные люди, которые могут помочь», — добавляет Екатерина.
На вопрос о травмах она ответила, что, конечно, все люди и могут ошибаться. Были небольшие неприятные ситуации, например мелкие ожоги или что-то подобное, однако ничего очень опасного или критического не происходило. Огненными шоу они занимаются уже около 15 лет, и за это время не было никаких серьезных инцидентов, отмечает Екатерина.
Athar Performance Group поражает огненным шоу
Как она рассказала, сейчас тренировки проходят довольно часто, потому что в команде много новичков. Есть разные виды тренировок — на одних обучают новых участников, на других создают новую хореографию, на третьих отрабатывают конкретную программу. В целом сейчас этому уделяется примерно четыре–пять дней в неделю.
Екатерину очень вдохновляют молодые люди, которые приходят и готовы попробовать. Важна и реакция зрителей — аплодисменты и тот момент после выступления, когда люди подходят и говорят, что это было красиво. Однако лично ее больше всего увлекает постоянное развитие: новые трюки, новый реквизит, новые идеи.
Даже спустя многие годы она продолжает учиться и не может сказать, что освоила все, потому что в этой сфере фактически нет финиша.
На вопрос о своем первом выступлении она отмечает, что хорошо его помнит. Оно прошло в Даугавпилсе, где они втроем выступали на городском празднике. Тогда вся команда обучалась самостоятельно по YouTube, поэтому, несмотря на большое количество подготовки и репетиций, стресс был особенно сильным. Она вспоминает, что на мероприятии проходило факельное шествие и звучала барабанная музыка, а самым сложным было ожидание перед выступлением. Шествие двигалось очень медленно, и осознание того, что вот-вот наступит их очередь, только усиливало напряжение. В конце уже хотелось просто начать, чтобы все наконец произошло.
Отвечая на вопрос, велик ли интерес к огненным шоу, Екатерина говорит, что людей сдерживает страх. «Поскольку в Латвии это не очень распространено, многие представляют, что все крайне опасно и неконтролируемо — что сейчас что-то загорится или пойдет не так. На самом деле тренировки проходят в контролируемой среде, в теплых помещениях, и весь инвентарь и реквизит тщательно подготовлены. Однако именно неизвестность пугает людей, поэтому привлекать новых участников сложнее.
В отличие от йоги, спортивных танцев или единоборств, которые людям понятны и знакомы, на занятия огненным шоу человек часто приходит, не зная, что его ждет», — рассказывает Екатерина.
Екатерина подчеркивает, что для того, чтобы начать заниматься огненными шоу, предварительные знания не требуются — всему можно научиться на тренировках. Может прийти и человек без какого-либо опыта.
В то же время, говоря о команде Athar Performance Group, она добавляет, что сюда обычно не приходят случайные люди. Это люди с внутренним драйвом, которым нравятся движение, творчество, сцена, цирк, flow arts или другие нестандартные занятия. Не обязательно сразу работать с огнем — можно вращать реквизит и без огня, жонглировать и тренировать координацию движений. Но в целом это люди, которым недостаточно рутины «дом–работа–семья»; им хочется чего-то дополнительного, чего-то большего.
«Когда люди видят огненное шоу, они в восторге, потому что многие даже не знают, что огонь можно контролировать так близко к телу — держать в руках, вращать, бросать и создавать впечатляющий эффект. Это особенно впечатляет потому, что выступления обычно проходят в темноте: огонь яркий, горячий, и когда артисты подходят ближе к зрителям, они могут почувствовать тепло. Это создает ощущение, что происходит что-то почти невозможное», — говорит Екатерина о реакции зрителей.
Зрители часто спрашивают, используются ли специальные костюмы, гели или другие средства защиты, или же реквизит как-то специально подготовлен. Однако она подчеркивает — это не что-то сверхъестественное, этому можно научиться. Нужны интерес, желание и очень большое терпение. Потому что все, что они делают, основано на координации, и именно тренировка координации является самой первой и важной основой.
На вопрос о самых ярких моментах Екатерина признает, что выбрать только один сложно, потому что за эти годы их было очень много. Особенно запомнились выступления на свадьбах — красиво одетые, счастливые люди, внимание и аплодисменты после выступления. Она говорит, что именно эмоции зрителей и благодарность после выступления являются одними из самых красивых моментов в этой работе.
Также ярко запомнились байкерские фестивали. Екатерина признает, что, хотя стереотипы могут говорить об обратном, байкеры оказались очень дружелюбными, искренними и гостеприимными людьми. Они очень тепло принимали артистов, предлагали помощь, еду и приглашали за свой стол. Это чувство общности также осталось у нее в яркой памяти.
На вопрос о том, чему огонь научил ее о себе, Екатерина отвечает, что, оглядываясь на себя до начала этого занятия, она чувствует, что раньше у нее было меньше терпения, больше страхов и меньше уверенности в себе. Сейчас эта уверенность значительно выше, потому что за годы многое было начато, сделано и доведено до конца. Она также признает, что этот путь научил ее очень хорошо общаться с людьми. За годы к ней приходило много людей тренироваться, учиться и выступать, и, обучая других, она сама научилась разговаривать с людьми на понятном им языке. Именно это она считает одним из главных достижений.
На вопрос о популярности огненных шоу в Латвии Екатерина признает, что в Латвии эта сфера никогда не была особенно распространена. В других странах мира — в Америке и ряде европейских стран — культура огненных шоу развита гораздо сильнее, проходят фестивали, и этим занимается значительно больше людей. В Латвии сейчас есть лишь несколько таких групп. В то же время она подчеркивает, что многие люди у нас до сих пор даже не знают о существовании такого вида искусства, поэтому одной из целей команды Athar Performance Group является сделать его более заметным и доступным широкой аудитории.
В будущем Екатерина хотела бы расширить команду, чтобы было больше людей, которые могут выступать, и чтобы можно было создавать действительно большие и впечатляющие постановки. Также есть идея когда-нибудь выехать за пределы Латвии и выступать в других европейских странах — например, во Франции или Испании. В ближайшее время команда работает над двумя новыми программами, которые они надеются завершить. Она также хотела бы, чтобы существующие программы, которые сейчас рассчитаны на трех, четырех или пятерых артистов, в будущем могли исполняться уже гораздо более крупным составом — до примерно 20 человек.