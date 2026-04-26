"Мы попробовали поджечь мечи - и нам понравилось!" Многие в Латвии боятся этого, но Екатерина уже 15 лет управляет огнем

Violanta Dzene

Jauns.lv

Хотя во многих странах мира огненные шоу являются хорошо известной формой сценического искусства, в Латвии они по-прежнему кажутся чем-то необычным и даже немного мистическим. В интервью представительница Athar Performance Group Екатерина Треймане рассказала, как от фехтования пришла к огненным шоу, как появились первые выступления с зажженными мечами и как путем самообучения сформировался коллектив, который существует уже более 15 лет.

Athar Performance Group — это основанный в Риге коллектив, действующий с 2010 года. Основные направления деятельности группы — огненные и LED-световые шоу, а также проведение мастер-классов и обучения в сфере Flow Arts. Коллектив предлагает различные программы с продуманной режиссурой и хореографией, используя современные технологии, реквизит, спецэффекты и пиротехнику.

Как в интервью Jauns.lv рассказывает Екатерина Треймане, раньше она занималась фехтованием и арт-фехтованием. В какой-то момент появилось предложение подготовить выступление с мечами для праздника города Риги. Это было уже пятое или шестое выступление, поэтому не хотелось снова показывать одно и то же.

Хотелось чего-то нового и более впечатляющего, поэтому они решили зажечь мечи. «Попробовали — и понравилось», — говорит Екатерина.

«Зрителям это очень понравилось, потому что это было что-то необычное и ранее не виденное», — отметила Екатерина. После этого она сама начала думать шире — что еще можно зажечь и использовать в выступлениях. Затем постепенно собрала вокруг себя группу, привлекла друзей, сначала все пробовали своими силами: делали реквизит и учились по YouTube. Позже она начала осваивать это более серьезно.

Екатерина Треймане занимается организацией огненных шоу уже 15 лет.
Затем Екатерина начала ездить на различные фестивали, чтобы там учиться или совершенствоваться, и теперь сама стала преподавателем.

Как рассказывает Екатерина, создание огненных шоу требует длительного времени, добавляя, что все зависит от сложности программы, тематики и того, является ли это полноценной постановкой или адаптированным выступлением для одного мероприятия.

У Athar Performance Group на данный момент готовы три программы. Одна — джазовая, вторая — “Ignition”, более энергичная, эмоциональная и мощная, подходит, например, для городских праздников или байкерских фестивалей. Третья — программа латышского фолка, основанная на латышской национальной музыке и ритмах, хорошо вписывается в городские праздники. Параллельно сейчас они создают еще одну программу, которая будет более спокойной, изящной и больше подойдет для помещений. «От идеи до момента, когда программа готова к выступлению, обычно проходит не менее полутора лет. Это включает хореографию, техническое исполнение и полную отработку всех номеров. Для одного тематического мероприятия можно подготовить отдельное выступление быстрее — примерно за три месяца, но это не то же самое, что полностью разработанная программа», — рассказывает Екатерина.

Екатерина признает, что самое сложное в работе с огнем — это не сам огонь, а люди.

Если человек не боится огня и понимает, как с ним работать, это не так сложно. Она отмечает, что многим с детства прививают отношение к огню как к чему-то очень опасному, поэтому часто главным препятствием являются именно психологические страхи. По ее мнению, опасным является и, например, вождение автомобиля, которое не всегда зависит от тебя, тогда как в огненном шоу 99% зависит от самого человека — от того, насколько дисциплинированно он соблюдает правила. Поэтому в команде есть четкие принципы безопасности, а новые участники обучаются постепенно. «На тренировках ошибки, конечно, случаются, но они не опасны, потому что рядом всегда есть опытные люди, которые могут помочь», — добавляет Екатерина.

На вопрос о травмах она ответила, что, конечно, все люди и могут ошибаться. Были небольшие неприятные ситуации, например мелкие ожоги или что-то подобное, однако ничего очень опасного или критического не происходило. Огненными шоу они занимаются уже около 15 лет, и за это время не было никаких серьезных инцидентов, отмечает Екатерина.

Athar Performance Group поражает огненным шоу.

Как она рассказала, сейчас тренировки проходят довольно часто, потому что в команде много новичков. Есть разные виды тренировок — на одних обучают новых участников, на других создают новую хореографию, на третьих отрабатывают конкретную программу. В целом сейчас этому уделяется примерно четыре–пять дней в неделю.

Екатерину очень вдохновляют молодые люди, которые приходят и готовы попробовать. Важна и реакция зрителей — аплодисменты и тот момент после выступления, когда люди подходят и говорят, что это было красиво. Однако лично ее больше всего увлекает постоянное развитие: новые трюки, новый реквизит, новые идеи.

Даже спустя многие годы она продолжает учиться и не может сказать, что освоила все, потому что в этой сфере фактически нет финиша.

На вопрос о своем первом выступлении она отмечает, что хорошо его помнит. Оно прошло в Даугавпилсе, где они втроем выступали на городском празднике. Тогда вся команда обучалась самостоятельно по YouTube, поэтому, несмотря на большое количество подготовки и репетиций, стресс был особенно сильным. Она вспоминает, что на мероприятии проходило факельное шествие и звучала барабанная музыка, а самым сложным было ожидание перед выступлением. Шествие двигалось очень медленно, и осознание того, что вот-вот наступит их очередь, только усиливало напряжение. В конце уже хотелось просто начать, чтобы все наконец произошло.

Отвечая на вопрос, велик ли интерес к огненным шоу, Екатерина говорит, что людей сдерживает страх. «Поскольку в Латвии это не очень распространено, многие представляют, что все крайне опасно и неконтролируемо — что сейчас что-то загорится или пойдет не так. На самом деле тренировки проходят в контролируемой среде, в теплых помещениях, и весь инвентарь и реквизит тщательно подготовлены. Однако именно неизвестность пугает людей, поэтому привлекать новых участников сложнее.

В отличие от йоги, спортивных танцев или единоборств, которые людям понятны и знакомы, на занятия огненным шоу человек часто приходит, не зная, что его ждет», — рассказывает Екатерина.

Екатерина подчеркивает, что для того, чтобы начать заниматься огненными шоу, предварительные знания не требуются — всему можно научиться на тренировках. Может прийти и человек без какого-либо опыта.

В то же время, говоря о команде Athar Performance Group, она добавляет, что сюда обычно не приходят случайные люди. Это люди с внутренним драйвом, которым нравятся движение, творчество, сцена, цирк, flow arts или другие нестандартные занятия. Не обязательно сразу работать с огнем — можно вращать реквизит и без огня, жонглировать и тренировать координацию движений. Но в целом это люди, которым недостаточно рутины «дом–работа–семья»; им хочется чего-то дополнительного, чего-то большего.

«Когда люди видят огненное шоу, они в восторге, потому что многие даже не знают, что огонь можно контролировать так близко к телу — держать в руках, вращать, бросать и создавать впечатляющий эффект. Это особенно впечатляет потому, что выступления обычно проходят в темноте: огонь яркий, горячий, и когда артисты подходят ближе к зрителям, они могут почувствовать тепло. Это создает ощущение, что происходит что-то почти невозможное», — говорит Екатерина о реакции зрителей.

Зрители часто спрашивают, используются ли специальные костюмы, гели или другие средства защиты, или же реквизит как-то специально подготовлен. Однако она подчеркивает — это не что-то сверхъестественное, этому можно научиться. Нужны интерес, желание и очень большое терпение. Потому что все, что они делают, основано на координации, и именно тренировка координации является самой первой и важной основой.

На вопрос о самых ярких моментах Екатерина признает, что выбрать только один сложно, потому что за эти годы их было очень много. Особенно запомнились выступления на свадьбах — красиво одетые, счастливые люди, внимание и аплодисменты после выступления. Она говорит, что именно эмоции зрителей и благодарность после выступления являются одними из самых красивых моментов в этой работе.

Также ярко запомнились байкерские фестивали. Екатерина признает, что, хотя стереотипы могут говорить об обратном, байкеры оказались очень дружелюбными, искренними и гостеприимными людьми. Они очень тепло принимали артистов, предлагали помощь, еду и приглашали за свой стол. Это чувство общности также осталось у нее в яркой памяти.

На вопрос о том, чему огонь научил ее о себе, Екатерина отвечает, что, оглядываясь на себя до начала этого занятия, она чувствует, что раньше у нее было меньше терпения, больше страхов и меньше уверенности в себе. Сейчас эта уверенность значительно выше, потому что за годы многое было начато, сделано и доведено до конца. Она также признает, что этот путь научил ее очень хорошо общаться с людьми. За годы к ней приходило много людей тренироваться, учиться и выступать, и, обучая других, она сама научилась разговаривать с людьми на понятном им языке. Именно это она считает одним из главных достижений.

На вопрос о популярности огненных шоу в Латвии Екатерина признает, что в Латвии эта сфера никогда не была особенно распространена. В других странах мира — в Америке и ряде европейских стран — культура огненных шоу развита гораздо сильнее, проходят фестивали, и этим занимается значительно больше людей. В Латвии сейчас есть лишь несколько таких групп. В то же время она подчеркивает, что многие люди у нас до сих пор даже не знают о существовании такого вида искусства, поэтому одной из целей команды Athar Performance Group является сделать его более заметным и доступным широкой аудитории.

В будущем Екатерина хотела бы расширить команду, чтобы было больше людей, которые могут выступать, и чтобы можно было создавать действительно большие и впечатляющие постановки. Также есть идея когда-нибудь выехать за пределы Латвии и выступать в других европейских странах — например, во Франции или Испании. В ближайшее время команда работает над двумя новыми программами, которые они надеются завершить. Она также хотела бы, чтобы существующие программы, которые сейчас рассчитаны на трех, четырех или пятерых артистов, в будущем могли исполняться уже гораздо более крупным составом — до примерно 20 человек.

