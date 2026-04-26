Травматичных родов в Латвии стало меньше: врачи объясняют, что помогло изменить ситуацию
В последние годы опыт родов в Латвии заметно улучшился — это подтверждают как исследования, так и отзывы самих женщин. Если раньше многие сталкивались с нехваткой информации, отсутствием эмоциональной поддержки и даже унизительным отношением, то сейчас ситуация постепенно меняется в лучшую сторону.
Одним из ключевых изменений стало более активное участие женщин в принятии решений. Если раньше многие чувствовали себя пассивными участницами процесса, то теперь их чаще вовлекают в выбор того, как будут проходить роды, сообщают TV3 Ziņas.
«Даже короткое объяснение — вроде “извини, мне нужно сейчас надавить” — уже помогает. Тогда я понимаю, что происходит и зачем это нужно. Если ничего не объясняют, это только усиливает тревогу», — делится своим опытом мама двоих детей Лига.
Ранее женщина во время родов часто оказывалась на втором плане, поскольку главным приоритетом считалось здоровье ребенка. Сейчас подход меняется: медики все больше учитывают, что благополучие матери не менее важно.
«Было очень важно, что специалисты видели во мне человека, замечали мои эмоции, могли остановиться, посмотреть в глаза. В одном случае это даже повлияло на выбор стратегии родов», — отмечает Лига.
Многие женщины воспринимают как насилие в родах именно психологическое отношение — грубый тон, игнорирование вопросов, отсутствие объяснений при процедурах и исключение женщины из принятия решений.
По данным исследований, доля случаев, которые женщины считают травматичными, в последние годы значительно снизилась — примерно с каждой пятой в 2020 году до около 5% в прошлом году. Этот показатель уже ниже, чем в ряде других европейских стран.
Как отмечает гинеколог Элизабете Аргале, это связано с улучшением качества медицинской помощи и обучением персонала. Женщинам чаще объясняют происходящее, что помогает чувствовать себя увереннее, а в роддомах улучшается эмоциональная атмосфера.
«Роды — это особое состояние: женщина испытывает боль и неопределенность. Для врача многое привычно, но важно помнить, что для пациентки это может быть впервые», — говорит Аргале, подчеркивая значение обучения и моделирования ситуаций для медиков.
Сегодня роды все чаще воспринимаются не только как медицинский процесс, но и как важное психологическое событие. Травматичный опыт может привести к эмоциональным проблемам, включая трудности в установлении связи с ребенком.
По словам врача Рижского роддома Анны Мисковой, положительный опыт родов важен и с точки зрения демографии: «Если у женщины был хороший опыт, это повышает вероятность, что она захочет родить еще ребенка».
В эти дни в Риге проходит крупный конгресс гинекологов и акушеров, где около 450 специалистов из Латвии и других стран обсуждают современные подходы к охране здоровья женщин.