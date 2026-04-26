МИД ЛР объяснил, почему страна должна заплатить 100 тысяч евро ООН и одной украинской организации
Латвия планирует внести взносы в размере 100 000 евро на поддержку трех организаций, следует из аннотации к проекту распоряжения, подготовленной Министерством иностранных дел.
Предусмотрено, что 50 000 евро направят украинской благотворительной организации Save Ukraine на поддержку операций по спасению детей, 45 000 евро — Миссии ООН по наблюдению за правами человека в Украине при Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, а 5000 евро — в Трастовый фонд ООН для поддержки специальных докладчиков Комиссии международного права или руководителей ее исследовательских групп.
Министерство иностранных дел подчеркивает, что цель взносов — подтвердить приверженность Латвии укреплению образа страны как надежного союзника Украины и государства — члена ООН, демонстрируя готовность и способность брать на себя ответственность за гуманитарные процессы, реагируя на нарушения прав человека Россией на Украине.
Также в ведомстве отмечают, что поддержка Комиссии международного права ООН способствует развитию международного права и укреплению механизмов ответственности, что важно для Латвии в ее стремлении отстаивать основанный на правилах международный порядок в соответствии с Уставом ООН, в том числе для достижения справедливого и устойчивого мира на Украине.
В министерстве поясняют, что указанные целевые организации для добровольных взносов были выбраны с учетом того, что Латвия является участником Международной коалиции по возвращению украинских детей, а также того, что с конца 2024 года Латвия не осуществляла взносы на поддержку гуманитарной сферы Украины.
В то же время поддержка Трастового фонда Комиссии международного права ООН способствует укреплению основанного на правилах международного порядка, обеспечивая независимое развитие международного права, которое является основой ответственности государств, соблюдения международных норм и обеспечения долгосрочной справедливости.