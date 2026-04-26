Сегодня 11:11
Дождались! Уже в начале мая температура в Латвии может подняться выше +20 градусов
После холодного и ветреного конца апреля Латвию наконец ждет заметное потепление: уже в начале мая температура местами может подняться выше +20 градусов.
В последние дни апреля сохранится холодная погода: днем температура воздуха в основном ожидается ниже +10 градусов, а ночью во многих местах опустится ниже нуля. В понедельник и вторник по всей Латвии ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 13-19 метров в секунду. Местами возможны кратковременный дождь, снег и град.
Уже в первый день мая воздух станет заметно теплее. Начиная со 2 мая во многих местах страны температура может подняться немного выше +20 градусов. Прогнозы о том, насколько устойчивым будет это тепло, пока различаются.
На следующей неделе осадков будет мало, засуха усилится.