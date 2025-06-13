Три легенды на одном фото: Дэвид Бекхэм, Мэрил Стрип и Кейт Уинслет побывали в гостях у короля Карла III
Церемония вручения ежегодных наград Фонда Короля, состоявшаяся в четверг, стала по-настоящему звездным событием — благотворительная организация отметила свое 35-летие.
Король Карл III пригласил более 200 гостей во дворец Сент-Джеймс в Лондоне. Среди них были Кейт Уинслет, Мэрил Стрип и Дэвид Бекхэм, которые с радостью пожали руку монарху. Эти трое, а также Стэнли Туччи, ранее в этом году организовавший ужин для короля Карла III и королевы Камиллы в Хайгроуве, стали вручателями нескольких наград. Победители были отмечены за международное влияние, предпринимательство, образование, инновации и активную общественную позицию, сообщает Townandcountrymag.com.
Фонд Короля был основан в 1990 году самим Карлом III, тогда еще принцем Уэльским, под названием "Фонд Принца". Его миссия — содействие устойчивому развитию сообществ через образование, сохранение исторического наследия и защиту окружающей среды. Базируясь в резиденции Дамфрис-Хаус в Шотландии, фонд ежегодно обучает около 15 000 студентов по таким направлениям, как традиционные ремесла, архитектура, регенеративное сельское хозяйство и городская реновация.
Дэвид Бекхэм совсем недавно, в прошлом месяце, также встречался с королем и королевой на выставке цветов в Челси, где он поддержал инициативы фонда. Королевская чета присоединилась к спортсмену у павильона Highgrove Shop на выставке, где продавались товары из сада Хайгроув — мед, джин, варенье, предметы для дома и одежда. Их совместное появление было приурочено к информационной кампании фонда, направленной на привлечение молодежи к садоводству.
Бекхэм является послом Фонда Короля, поддерживая философию монарха о гармонии с природой. В этом году фонд отмечает 35-летний юбилей.
Бекхэм давно пользуется популярностью среди членов королевской семьи и неоднократно участвовал в благотворительных инициативах, организованных как королем Карлом III, так и принцем Уильямом. В 2003 году он был удостоен ордена Британской империи, и ожидается, что в ближайшее время его имя появится в списке претендентов на посвящение в рыцари.