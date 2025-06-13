Три легенды на одном фото: Дэвид Бекхэм, Мэрил Стрип и Кейт Уинслет побывали в гостях у короля Карла III

Дэвид Бекхэм совсем недавно, в прошлом месяце, также встречался с королем и королевой на выставке цветов в Челси, где он поддержал инициативы фонда. Королевская чета присоединилась к спортсмену у павильона Highgrove Shop на выставке, где продавались товары из сада Хайгроув — мед, джин, варенье, предметы для дома и одежда. Их совместное появление было приурочено к информационной кампании фонда, направленной на привлечение молодежи к садоводству.