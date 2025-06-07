Теперь сэр Дэвид и леди Виктория! Карл III посвятит Бекхэма в рыцари

50-летний Дэвид Бекхэм — один из самых титулованных британских футболистов и главная футбольная звезда своего поколения. Он с 1996 по 2009-й играл в составе сборной Англии: выходил на поле 115 раз и забил 17 голов. Он также выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен». Профессиональную футбольную карьеру он завершил в 2013 году. Бекхэм существенно помог Лондону выиграть право на проведение Олимпийских игр в 2012 году. С 2005 года он является послом ЮНИСЕФ.