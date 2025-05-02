Хранил верность великой певице 43 года: в Польше умер вдовец Анны Герман, ему было 94 года
Збигнев Тухольский — инженер, спортсмен, ученый и вдовец великой Анны Герман — ушел из жизни в Варшаве, так и не оправившись от ее утраты. 43 года он хранил верность памяти, растил сына, боролся с одиночеством и бедностью, жил в доме, где все напоминало о ней. Его называли скромным и сильным, но мало кто знал, какой ценой далось это мужество.
В Варшаве на 95-м году жизни скончался вдовец легендарной певицы Анны Герман Збигнев Тухольский. Последние 43 года он провел без своей любимой жены, посвятив себя воспитанию их сына, Збышека-младшего. В некрологах его называли великим и скромным человеком. Но больше всего — сильным. Именно благодаря его поддержке Анна смогла вернуться на сцену после страшной автокатастрофы.
Анна Герман, немка по происхождению, родилась в Узбекистане, прославилась в Польше, Советском Союзе и по всему соцлагерю. Окончила геологический факультет Вроцлавского университета, но мечтала петь. В оперу ее не приняли: с ростом 184 см она казалась неудобной партнершей для теноров. Тогда Анна ушла в эстраду — и вскоре покорила миллионы.
С Збигневом она познакомилась ещё студенткой. Он приехал во Вроцлав в командировку и, дожидаясь поезда, пошел в бассейн.
«Увидел на шезлонге высокую блондинку с книгой. Попросил присмотреть за вещами… На прощание она сказала, что иногда выступает с местной эстрадой. И добавила, что даст знать, если будет рядом с концертом… Так началась наша переписка», — вспоминал он.
Дружба переросла в любовь. Хотя они жили в разных городах, переписывались, созванивались, встречались. Потом Анна стала брать его в гастроли, а позже переехала к нему в однокомнатную квартиру в Варшаве. В неофициальном браке они прожили более 10 лет. Анна мечтала о собственном доме. Ради этого подписала контракт с итальянской звукозаписывающей компанией. Купила таунхаус. Но в 1967 году попала в страшную аварию: многочисленные травмы, 12 дней в коме, затем месяцы в гипсе. Встать на ноги она смогла лишь через три года — и все это время рядом был Збигнев.
В 1972-м они официально поженились. В 39 лет Анна, несмотря на уговоры врачей, решилась на материнство. Родился сын — Збышек. Но счастье было недолгим: на пике славы у певицы диагностировали рак костей. Когда она ушла из жизни, сыну было всего семь.
Збигнев остался вдовцом и больше не женился. Он посвятил себя сыну. Говорил, что тот увлечен наукой, работает в Польской академии наук, с детства интересуется железнодорожной техникой. Семья жила скромно.
Около 15 лет назад журналисты навестили их дом в Варшаве. Среди ухоженных соседских особняков дом Анны выглядел запущенным: облупившийся фасад, ржавый забор, треснувшие колонны ворот, сорняки в палисаднике. Тогда всплыла история о том, что за незаконные переиздания записей Герман ее наследники — сын и вдовец — не получают ни копейки. «Не будем об этом. Напишите, что мы с сыном всем довольны», — вздохнул Збигнев.
Но сосед семьи, Ольгерд, говорил прямо: «Они живут в нищете. Пенсия у пана Тухольского — мизер. Сын не помогает содержать дом. Все деньги тратит на свои увлечения. Холодильник “Саратов”, еще от Анны, только в прошлом году сменили на “Минск”. Свет отключают за долги. А ведь надо еще и лекарства покупать…»
С годами здоровье Збигнева ухудшалось. У него начались проблемы с подвижностью, но он до конца сохранял ясный ум. Забота о нем легла на плечи немногих оставшихся рядом людей.
Теперь он снова рядом с Анной. Похороны прошли на евангелическо-реформаторском кладбище в Варшаве. Их история замкнулась в круг — история любви, преданности и долгого одиночества.