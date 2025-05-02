Хранил верность великой певице 43 года: в Польше умер вдовец Анны Герман, ему было 94 года

Дружба переросла в любовь. Хотя они жили в разных городах, переписывались, созванивались, встречались. Потом Анна стала брать его в гастроли, а позже переехала к нему в однокомнатную квартиру в Варшаве. В неофициальном браке они прожили более 10 лет. Анна мечтала о собственном доме. Ради этого подписала контракт с итальянской звукозаписывающей компанией. Купила таунхаус. Но в 1967 году попала в страшную аварию: многочисленные травмы, 12 дней в коме, затем месяцы в гипсе. Встать на ноги она смогла лишь через три года — и все это время рядом был Збигнев.