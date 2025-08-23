"Не отдам!" В Болдерае полицейским пришлось силой вытаскивать упертого мужчину из авто, которое подлежало эвакуации

Представитель Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе объяснила: «Транспортное средство может быть признано оставленным в нескольких случаях: если оно стоит в запрещённом месте более восьми часов после составления протокола; если оно находится на дороге более 45 суток, что подтверждается предупреждающей наклейкой; если оно не используется более 15 суток, также с наклейкой; или если у машины нет техосмотра».