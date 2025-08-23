"Не отдам!" В Болдерае полицейским пришлось силой вытаскивать упертого мужчину из авто, которое подлежало эвакуации
Жителей Болдераи уже несколько лет раздражает местный житель, который оставляет свои автомобили на улицах района на долгие месяцы. Мужчина постоянно игнорировал многочисленные предупреждения, которые полицейские приклеивали к его машинам, и вот настал момент, когда одну из них пришлось эвакуировать.
Однако всё прошло не так гладко — когда автомобиль уже был наполовину поднят на эвакуатор, из подъезда выскочил разъярённый хозяин, сообщает «Degpunktā».
«Он выходит из подъезда и видит, что его машину грузят. Сел в неё и заявил: “Я не отдам! Я готов оплатить штраф, лишь бы она стояла здесь”», — рассказал очевидец.
Уговоры полицейских выйти из автомобиля не помогли — мужчину пришлось силой вытаскивать из салона. Видео можно увидеть здесь.
Эвакуацию серого Renault наблюдали многие местные жители. Машина без техосмотра стояла у дома с середины декабря, но её изъятие особого облегчения соседям не принесло — это было лишь одно из «занятых» мест.
Прямо напротив своего окна мужчина фактически устроил частную стоянку: несколько машин стоят без номеров и техосмотра, у некоторых сняты детали в салоне и кузове. Жильцы, конечно, возмущены. «Мы всё время ругались с ним, чтобы он освободил площадку. Вызвали полицию, они что-то сфотографировали и уехали», — говорит жительница дома Ольга.
Это не первый раз, когда мужчина попадает в поле зрения полиции из-за нарушений, связанных с машинами. Однако он считает, что парковочные места предназначены для всех — и занимает их без ограничений. «Он как хозяин — купил на разбор десять машин и занял десять мест. А другим людям негде ставить», — возмущаются соседи.
Так как серый Renault находился на городской дороге, его признали оставленным и эвакуировали.
Представитель Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе объяснила: «Транспортное средство может быть признано оставленным в нескольких случаях: если оно стоит в запрещённом месте более восьми часов после составления протокола; если оно находится на дороге более 45 суток, что подтверждается предупреждающей наклейкой; если оно не используется более 15 суток, также с наклейкой; или если у машины нет техосмотра».
После окончания указанного в предупреждении срока полиция принимает решение об эвакуации. Владелец ещё какое-то время может вернуть автомобиль, но только оплатив расходы на эвакуацию и хранение. Если в течение 30 дней хозяин не забирает машину, её могут утилизировать.