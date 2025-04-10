"Режим нуждается в бывшем вольнодумце, переплавленном в лакеи": вышедшему из тюрьмы Ефремову предстоит сделать нелегкий выбор
9 апреля из ворот колонии №4 вышел Михаил Ефремов — актер, который стал символом как творческой свободы, так и личной трагедии. Его освобождение по УДО вызвало бурю эмоций в обществе, а оппозиционный журналист и публицист Александр Невзоров не остался в стороне, выступив с резким комментарием в социальных сетях.
«Врата колонии №4 отворились. Из них вышел артист Миша Ефремов и оказался там, что раньше называлось “свободой”…» — пишет Александр Невзоров. По мнению публициста, настоящее испытание для актера начинается не за колючей проволокой, а после нее. Он жестко ставит вопрос: что сделает Михаил Ефремов теперь — поддастся системе или откажется от нее?
«Если артист вписывается в культурный пейзаж путинской РФ, то автоматически переходит в разряд обычного дерьма…» — безапелляционно заявляет Невзоров.
Он подчеркивает, что в путинской России каждый публичный человек, особенно из мира искусства, волей-неволей делает моральный выбор — либо становится частью пропагандистской машины, либо уходит в изгнание, а то и под угрозу репрессий.
Невзоров считает, что УДО для Ефремова — это не просто юридическая процедура, а своеобразное испытание: сможет ли артист сохранить свою личность, свои убеждения, или же он станет еще одной фигурой в культурной декорации режима.
«Режим очень нуждается в бывшем вольнодумце, переплавленном в лакеи. Тюрьма, в которой он сидел, позволяла ему хранить молчание. Но теперь такой возможности у артиста больше нет», — подводит итог публицист.
Ранее Otktito.lv сообщал, что в сети появилось первое видео Михаила Ефремова после выхода из колонии. Актер приехал в свою квартиру в Москве и сообщил журналистам, что чувствует себя плохо и пока не может говорить. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.
8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.