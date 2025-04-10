"Режим нуждается в бывшем вольнодумце, переплавленном в лакеи": вышедшему из тюрьмы Ефремову предстоит сделать нелегкий выбор

Ранее Otktito.lv сообщал, что в сети появилось первое видео Михаила Ефремова после выхода из колонии. Актер приехал в свою квартиру в Москве и сообщил журналистам, что чувствует себя плохо и пока не может говорить. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.