В Сети появилось первое видео Михаила Ефремова после выхода из колонии: "Чувствую себя не очень"

Михаил Ефремов приехал в свою квартиру в Москве. Актер сообщил журналистам, что чувствует себя плохо и пока не может говорить. "Ребята, чувствую себя не очень. Сейчас говорить ничего не могу. Очень много впечатлений сразу. Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Еще раз мои соболезнования семье погибшего", - отметил актер.