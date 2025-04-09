В Сети появилось первое видео Михаила Ефремова после выхода из колонии: "Чувствую себя не очень"
Актер Михаил Ефремов приехал в свою квартиру в Москве после освобождения из колонии, где он отсидел почти пять лет.
Как сообщал Otkrito.lv, спустя почти 5 лет заключения Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии по УДО.
Михаил Ефремов приехал в свою квартиру в Москве. Актер сообщил журналистам, что чувствует себя плохо и пока не может говорить. "Ребята, чувствую себя не очень. Сейчас говорить ничего не могу. Очень много впечатлений сразу. Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Еще раз мои соболезнования семье погибшего", - отметил актер.
Михаил Ефремов вернулся в Москву в сопровождении Никиты Высоцкого, который выбил телефон из рук корреспондента Telegram-канала SHOT и заявил, что может "съездить в дыню".
На вопрос корреспондента SHOT о "чудовищной движухе", которую он обещал устроить после освобождения, сам Ефремов лишь начал говорить, что такого "не обещал". А вот его друг был куда более резок — он сразу выбил телефон из рук журналиста и не оставил его без порции угроз.