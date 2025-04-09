Спустя почти 5 лет заключения: Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии по УДО

За это время он успел поработать в швейном цехе колонии, участвовал в театральных постановках для заключенных, а также перенес несколько обострений хронических заболеваний, включая проблемы с сердцем. В колонии Михаил Ефремов бросил пить и курить. Об этом Mash сообщил его адвокат. По словам защитника, на фоне проблем со здоровьем у актера появилась сильная одышка. По этой же причине он сегодня ночью тайно покинул колонию — общаться с журналистами пока тяжело.