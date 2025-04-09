Спустя почти 5 лет заключения: Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии по УДО
ДТП, за которое актер был осужден, произошло 8 июня 2020 года в Москве: Михаил Ефремов на выехал на встречную полосу и столкнулся с авто, водитель которого погиб. Ефремова приговорили к восьми годам, позже срок сократили до 7,5, следом было назначено условно-досрочное освобождение (УДО). Так актер провел в колонии почти пять лет.
За это время он успел поработать в швейном цехе колонии, участвовал в театральных постановках для заключенных, а также перенес несколько обострений хронических заболеваний, включая проблемы с сердцем. В колонии Михаил Ефремов бросил пить и курить. Об этом Mash сообщил его адвокат. По словам защитника, на фоне проблем со здоровьем у актера появилась сильная одышка. По этой же причине он сегодня ночью тайно покинул колонию — общаться с журналистами пока тяжело.
Перед выходом из колонии Ефремов накрыл стол и проставился перед заключенными. Для этого в колонию за счет актера закупили фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и лимонады.
На свободе актеру будет необходимо раз в месяц отмечаться в соответствующих органах, также ему запрещено менять место жительства и водить автомобиль. На воле актер планирует вернуться в кино, короткометражки он снимал даже в колонии. Ефремов также намерен обратиться в московскую клинику, чтобы подлечить хроническую обструктивную болезнь легких.