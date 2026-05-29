"Иначе заболел бы весь корабль": латвийский эксперт оценил угрозу хантавируса
Редкий вариант хантавируса, выявленный недавно на круизном судне, способен передаваться от человека к человеку, однако причин для паники пока нет, заявил латвийский профессор.
Профессор Латвийского университета и директор по обучению Латвийского центра биомедицинских исследований Каспар Тарс в эфире TV24 объяснил, что существует несколько видов хантавирусов, и все они являются зоонозными, то есть связаны с конкретными видами грызунов, которые выступают резервуаром инфекции. Он отметил, что разные разновидности вируса могут вызывать различные симптомы. «Есть такие, которые вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Этот — более тяжелый кардио-пульмональный вариант», — рассказал Тарс.
Эксперт отдельно прокомментировал случай заражения на судне, отметив, что обнаруженный там вариант вируса относится к редким разновидностям, способным передаваться от человека к человеку. По словам профессора, ранее существовали сомнения, может ли вирус распространяться аэрозольным путем, однако наблюдения показывают, что такая передача все же возможна. «Правда, не так просто, как это было в случае с Covid-19», — отметил ученый.
При этом Тарс подчеркнул, что вирус нельзя считать высокозаразным. Для передачи инфекции, по его словам, обычно необходим очень тесный контакт между людьми. «Судя по контактам, они должны быть довольно тесными. Иначе заболел бы весь корабль», — заявил профессор.
Комментируя риски для общества, эксперт отметил, что на данный момент причин для особого беспокойства нет. В то же время профессор не исключил, что в будущем могут появиться более заразные разновидности вируса. «Другой вопрос — может ли в будущем появиться вариант, который окажется более заразным. Мы знаем, что такие примеры уже были», — предупредил Тарс.
Он также сообщил, что в настоящее время доступных вакцин против хантавирусов не существует, хотя разработки уже ведутся, в том числе международными фармацевтическими компаниями.
«Компания Moderna, которая создавала вакцину от Covid-19, тоже пытается разработать похожую вакцину против этого вируса. Но пока ничего реально доступного нет», — отметил эксперт.
В завершение профессор вновь подчеркнул, что нынешняя ситуация не должна вызывать паники. «Как я уже говорил, думаю, что сейчас поводов для тревоги действительно нет», — резюмировал он.