Сильный удар по организму: названы продукты с высоким содержанием пестицидов
Ученые обнаружили 168 химических веществ, включая пестициды, которые повреждают полезные бактерии кишечника и могут способствовать устойчивости к антибиотикам. Под угрозой оказались даже привычные овощи и фрукты из повседневного рациона.
В повседневной жизни мы употребляем овощи и фрукты, выращенные с использованием агрохимических средств. Часть этих веществ попадает в организм, нанося ему вред. Недавно проведенное британскими учеными исследование выделило 168 распространенных химических веществ, включая пестициды, которые обнаруживаются в пище и воде и способны серьезно повреждать полезные бактерии кишечника. Исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, показывает, что ежедневный контакт с этими веществами нарушает микробиом гораздо глубже, чем считалось ранее.
Авторы исследования назвали наиболее разрушительными веществами пестициды, особенно гербициды и инсектициды, которые активно используются в сельском хозяйстве. Ученые также пояснили, что некоторые кишечные бактерии, пытаясь защититься от этой химии, вырабатывают устойчивость к антибиотикам, что осложняет лечение в случае инфекций.
«Мы обнаружили, что многие химические вещества, хотя и разработаны для воздействия на конкретные цели, например насекомых или грибки, также влияют и на наши кишечные бактерии. Нас удивило, насколько сильным оказалось воздействие некоторых из них», — сказала соавтор исследования, доктор Индра Ру.
Она отметила, что большинство этих веществ ранее считались безопасными для человеческого организма, однако исследование показало, что это не так.
Главный автор исследования, профессор Киран Патил, указал, что одним из самых простых способов снизить потенциальный вред от употребления фруктов и овощей является их тщательное мытье.
«Грязные» и «чистые» овощи и фрукты
Американская некоммерческая организация Environmental Working Group (EWG), занимающаяся вопросами экологической чистоты товаров повседневного потребления, составила список продуктов питания, которые в среднем содержат больше всего остатков пестицидов.
В список вошли следующие продукты:
- шпинат
- листовая капуста
- клубника
- виноград
- нектарины
- персики
- черешня
- яблоки
- малина
- груши
- картофель
- черника
Продукты из этого списка EWG рекомендует покупать только в том случае, если они являются «органическими», то есть выращенными без использования агрохимии.
Одновременно у EWG есть и список «чистых» овощей и фруктов, которые почти не содержат пестицидов, поэтому их можно покупать без особых опасений:
- ананас
- сладкая кукуруза (как свежая, так и замороженная)
- авокадо
- папайя
- лук
- замороженный зеленый горошек
- спаржа
- капуста
- цветная капуста
- арбуз
- манго
- бананы
- морковь
- грибы
- киви