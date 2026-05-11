Сильный удар по организму: названы продукты с высоким содержанием пестицидов

В повседневной жизни мы употребляем овощи и фрукты, выращенные с использованием агрохимических средств. Часть этих веществ попадает в организм, нанося ему вред. Недавно проведенное британскими учеными исследование выделило 168 распространенных химических веществ, включая пестициды, которые обнаруживаются в пище и воде и способны серьезно повреждать полезные бактерии кишечника. Исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, показывает, что ежедневный контакт с этими веществами нарушает микробиом гораздо глубже, чем считалось ранее.