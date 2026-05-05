Пациентам Рижской Восточной больницы разрешили задавать врачам один простой, но одновременно важный вопрос
5 мая 2026 года, во Всемирный день гигиены рук, Рижская Восточная клиническая университетская больница призывает пациентов, их близких, а также всех, кто посещает врачей амбулаторно, обратить внимание на одно из самых простых, но ключевых действий профилактики инфекций — гигиену рук. Жителей призывают наблюдать, соблюдает ли медицинский персонал правила гигиены рук, а также не стесняться задавать вопросы, если что-то остается неясным.
Всемирная организация здравоохранения в 2026 году уже в 18-й раз отмечает Всемирный день гигиены рук, подчеркивая девиз: «Действие спасает жизни». Мытье и дезинфекция рук являются одним из самых дешевых и эффективных способов снизить распространение микроорганизмов в медицинских учреждениях и защитить как пациентов, так и медиков.
Служба контроля инфекций Восточной больницы подчеркивает, что гигиена рук — это не формальное требование, а важная часть безопасности пациента. Она помогает предотвращать инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, а также распространение устойчивых к антибиотикам микроорганизмов в больничной среде.
«Пациент имеет право убедиться, обработал ли медицинский работник руки перед контактом с ним. Это не неудобный вопрос — это участие в собственном лечении и формирование культуры безопасности», — подчеркивает руководитель Службы контроля инфекций, врач-инфекционист и гепатолог доктор медицинских наук Марис Лиепиньш.
Служба призывает пациентов и их близких при необходимости вежливо задавать простой вопрос: «Вы продезинфицировали руки?» или «Вы вымыли или обработали руки перед тем, как ко мне прикоснуться?»
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и действующим в Латвии требованиям гигиены, руки необходимо обрабатывать до и после контакта с пациентом, перед манипуляциями, а также после контакта с окружающей средой пациента и оборудованием. При использовании перчаток руки следует обрабатывать как до их надевания, так и после снятия — пациента защищают чистые руки, а не только перчатки.
Особенно важна гигиена рук в местах, где пациенты наиболее уязвимы — в отделениях интенсивной терапии, при уходе за онкологическими пациентами и после операций. В таких случаях даже небольшая небрежность может привести к серьезным последствиям.
Служба контроля инфекций подчеркивает: безопасное лечение — это совместная работа. Безопасность пациентов — не только задача медицинских работников, но и общая ответственность, в которой важны взаимное уважение, внимательность и готовность напоминать о важном.
«Распространение инфекций часто происходит незаметно, но их предотвращение начинается с видимых и осознанных действий — гигиены рук», — подчеркивает старшая медицинская сестра Службы контроля инфекций Лигия Вуцане.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в латвийских больницах обнаружили одну серьезную угрозу безопасности пациентов.