Пациентам Рижской Восточной больницы разрешили задавать врачам один простой, но одновременно важный вопрос

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и действующим в Латвии требованиям гигиены, руки необходимо обрабатывать до и после контакта с пациентом, перед манипуляциями, а также после контакта с окружающей средой пациента и оборудованием. При использовании перчаток руки следует обрабатывать как до их надевания, так и после снятия — пациента защищают чистые руки, а не только перчатки.