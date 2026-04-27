В латвийских больницах обнаружили одну серьезную угрозу безопасности пациентов

Более половины латвийских больниц провели единый национальный опрос стационарных пациентов, который дает подробное представление об оценке пациентами своего опыта лечения в больницах Латвии. Обобщенные данные стационаров показывают, что информирование пациентов о лекарствах по-прежнему недостаточно: около 57% пациентов отмечают, что получили информацию о применяемых медикаментах, и лишь около 43% — о возможных побочных эффектах. Это означает, что значительная часть пациентов во время лечения не получает полноценного объяснения проводимой терапии.