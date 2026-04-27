В латвийских больницах обнаружили одну серьезную угрозу безопасности пациентов
Данные опросов о пациентском опыте в больницах Латвии за последние пять лет (2021–2025) выявили существенную проблему — пациенты по-прежнему недостаточно информированы о назначенных лекарствах, целях их применения и возможных побочных эффектах. Это может негативно влиять не только на безопасность лечения, но и на качество системы здравоохранения в целом. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Ничего не объясняют
Более половины латвийских больниц провели единый национальный опрос стационарных пациентов, который дает подробное представление об оценке пациентами своего опыта лечения в больницах Латвии. Обобщенные данные стационаров показывают, что информирование пациентов о лекарствах по-прежнему недостаточно: около 57% пациентов отмечают, что получили информацию о применяемых медикаментах, и лишь около 43% — о возможных побочных эффектах. Это означает, что значительная часть пациентов во время лечения не получает полноценного объяснения проводимой терапии.
Раздел комментариев, где пациенты описывают свой опыт своими словами, также указывает на повторяющиеся проблемы: недостаточную коммуникацию по поводу лекарств, неясные причины замены препаратов, непредоставленные или пропущенные дозы, боль при внутривенной терапии, а также опасения по поводу побочных эффектов или возможного смешения медикаментов.
"Такие сигналы со стороны пациентов особенно важны, поскольку международные рекомендации Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи подчеркивают, что безопасное и эффективное применение лекарств невозможно без полной, точной и своевременной передачи информации между медицинскими работниками и пациентом", - указывает SPKC.
Это вопрос безопасности
"Информирование о лекарствах — это не просто “дополнительное разъяснение” или элемент вежливой коммуникации. Это часть безопасности пациентов. Если пациент не понимает, какие лекарства он получает, почему они назначены, каковы ожидаемые эффекты и возможные побочные действия, возрастает риск ошибок, недопонимания, незамеченных побочных реакций и прекращения терапии", — поясняет руководитель отдела безопасности пациентов и совершенствования качества здравоохранения Центра профилактики и контроля заболеваний Ириса Зиле-Велика.
Исследования также показывают, что вовлечение пациентов помогает выявлять несоответствия. Об этом свидетельствуют комментарии пациентов, в которых описаны случаи, когда им по ошибке выдавались лекарства, предназначенные другим пациентам. Это означает, что сами пациенты, будучи информированными, могут играть важную роль в обеспечении безопасности лечения.