Новый отчет выявил горькую правду о латвийском здравоохранении
Хроническая нехватка финансирования и острая нехватка кадров уже несколько лет подряд остаются ключевыми проблемами системы здравоохранения Латвии, указывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В последних выводах отмечается, что смертность после инфаркта и инсульта в Латвии примерно вдвое выше, чем в среднем по ЕС, что показывает необходимость улучшать экстренную помощь и вторичную профилактику.
ОЭСР регулярно сравнивает показатели здравоохранения стран. Новый отчет, опубликованный в середине декабря, существенных улучшений в Латвии не фиксирует: страна по-прежнему входит в число лидеров ЕС по предотвратимой смертности, а сама система характеризуется как труднодоступная, сообщает LSM.lv.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Латвии составляет 76,7 года — это на пять лет меньше, чем средний показатель по ЕС (81,7). При этом динамика положительная: в 2023 году показатель был 75,6 года.
Расходы на здравоохранение на одного жителя в Латвии достигают 1966 евро, тогда как средний уровень по Европе — 3832 евро. Доля платежей пациентов из собственного кармана, по оценке ОЭСР, примерно вдвое выше среднеевропейской.
Кадровая обеспеченность остается одной из самых низких в Европе. В 2023 году в Латвии было 3,4 врача на 1000 жителей (ниже среднего по ЕС), а медсестер — 4,2 на 1000, что примерно вдвое меньше среднеевропейского уровня. ОЭСР отмечает, что введение новой должности «медсестры общего ухода» проблему полностью не решает.
Также сохраняется высокий уровень неполученной медицинской помощи: в опросе 2024 года 10,7% жителей сообщили, что не получили необходимое лечение из-за стоимости, расстояния или очередей — это примерно в три раза выше среднего по ЕС. Самой недоступной услугой люди чаще всего называют стоматологию. ОЭСР подчеркивает, что ситуацию усугубляет система годовых квот, из-за которой растут сроки ожидания и часть пациентов вынуждена идти в частную медицину, что доступно не всем.
Смертность от предотвратимых и поддающихся лечению причин в Латвии — самая высокая в ЕС: свыше 540 случаев на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний европейский показатель. Среди основных причин названы сердечно-сосудистые заболевания, болезни, связанные с алкоголем, рак легких и инсульт. ОЭСР резюмирует: несмотря на постепенные улучшения, результаты латвийского здравоохранения заметно отстают от среднего уровня Европы.