Костный бульон как основа здоровья и красоты: что говорит современная медицина
О пользе концентрированного костного бульона я узнала еще в медицинском университете, но вдохновилась на его использование после изучения литературы Гарвардской медицинской школы и Кливлендской клиники о биологически ценном питании.
Поскольку у меня непереносимость глютена и лактозы, мне рекомендовали костный бульон как средство для укрепления кишечника и источник полноценного белка. Преимущества белка из костного бульона для чувствительного желудка и кишечника меня очень обрадовали. И я несколько раз пыталась приготовить его дома, но процесс оказался очень долгим и сложным.
Для достижения результатов его необходимо контролировать в течение как минимум 24 часов, а затем хранить порциями в морозилке. Кроме того, домашний бульон, к сожалению, содержит много жира, что достаточно тяжело для печени и может вызвать тошноту, поэтому я искала бульон без жира и с большим количеством белка.
Я пробовала разные варианты бульонов и нашла органический концентрированный костный бульон Mattisson Organic Bone Broth, который оказался наиболее эффективным благодаря большому содержанию полезного белка. Я пью его в капсулах, а также в виде горячего бульона с различными специями и вареным яйцом, также добавляю порошок этого бульона в тесто для блинчиков и в кашу, фруктовый мармелад.
Кливлендская клиника* и Гарвардская медицинская школа** рекомендуют костный бульон как качественное дополнение к сбалансированному и здоровому питанию.
- Изготовлен из костей и хрящей молодых бычков, выращенных органическим способом.
- Содержит 94% полноценного белка и все незаменимые аминокислоты.
- Содержит 81% биологически активного костного коллагена.
- Содержит натуральные минералы для укрепления костей, суставов и зубов.
- Удобен в применении в форме капсул или порошка.
- Нейтральный вкус. Можно добавлять в различные блюда (соленые и сладкие).
- Не содержит жиров и углеводов; сельскохозяйственных примесей; ГМО, аллергенов, сои, лактозы, глютена, искусственных наполнителей.
- Упаковка изготовлена без использования пластика.
- Подходит для взрослых и детей, безопасен даже для молодых мам.
*Клиника Кливленда, которая на протяжении 15 лет является ведущим медицинским учреждением в области кардиологии в США, провела исследования и показала преимущества регулярного употребления костного бульона.
Улучшение здоровья кишечника. Костный бульон обладает потенциалом для лечения кишечных заболеваний, а также уменьшения диареи. Слизистая оболочка нашего желудочно-кишечного тракта со временем истончается. Доказано, что стимуляция выработки коллагена помогает ее восстановить.
Например, исследование 2021 года показало, что костный бульон, благодаря своим противовоспалительным свойствам, может уменьшить повреждение кишечника, вызванное язвенным колитом. Уменьшается боль в суставах, поскольку с возрастом наши суставы теряют эластичность, что приводит к различным проблемам, таким как остеоартроз.
Увеличение количества коллагена в организме может уменьшить боль в суставах, поскольку защищаются сухожилия и связки. При приготовлении бульона коллаген в животных костях расщепляется, образуя желатин. Он содержит аминокислоты, которые поддерживают здоровье суставов. Укрепляет кости и повышает выносливость мышц. Коллаген, белок, является основным компонентом наших костей и мышц. Его потеря может ослабить как скелет, так и мышечную силу, увеличивая риск остеопороза и саркопении.
Помимо высокого содержания белка, коллагена и аминокислот, концентрат бульона легко усваивается, способствуя построению соединительной ткани, мышц и костей. Снижает стресс. Костный коллаген содержит аминокислоту глицин, которая помогает снизить стресс. Улучшает ясность ума и сон.
ПОЧЕМУ Я РЕКОМЕНДУЮ ВЫБРАТЬ ЭТОТ ПРОДУКТ?
Костный бульон Mattisson производится в органически сертифицированном сельском хозяйстве из костей и хрящей молодняка крупного рогатого скота, выращенного на свободном выпасе. Костный бульон варится медленно, в течение 48 часов, поэтому он содержит большое количество полноценных белков.
Он содержит белки и аминокислоты, необходимые нашему организму. Они необходимы для всех клеток организма, плотности костей, мышц, суставов, а также структуры кровеносных сосудов и стенок кишечника. Например, при недостатке аминокислот не только коллаген кожи, но и коллаген в стенках кишечника не образуется нормально, что приводит к повреждениям, воспалениям и расстройствам пищеварения.
Стоит знать, что концентрат бульона, по сравнению с обычным домашним бульоном, не имеет себе равных по составу. Даже если варить бульон четыре часа, за это время невозможно получить из костей в достаточном количестве белки, коллаген и минералы, в которых мы так отчаянно нуждаемся.
Бульон Маттиссона варят 48 часов! Затем жидкость выпаривают, создавая концентрированный бульонный порошок, обогащенный белками, 19 ценными аминокислотами, натуральными витаминами, коллагеном и органическими минералами.
Исследования показали, что белки, содержащиеся в костном бульоне, в отличие от белков, содержащихся в мясе, молоке или других продуктах, отличаются тем, что только здоровые кости или соединительная ткань содержат такие ценные аминокислоты, как гидроксипролин и гидроксилизин.
Эти аминокислоты имеют критически важное значение не только для производства коллагена и эластина в коже, стенках кишечника, кровеносных сосудах и хрящах, но и для стабильности и прочности коллагена. Только восполняя их запасы в нашем организме, мы сможем прыгать, поворачиваться или растягиваться с ловкостью.
Биологически активная добавка. Биологически активная добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.