Как понять, что это инфаркт, а не стресс: объяснение кардиолога

Как отличить обычный стресс от начала сердечного приступа? Такой вопрос задала зрительница в эфире программы «Ārsts atbild». Профессор Андрис Скриде, кардиолог и руководитель кардиологической клиники, объяснил, что подобные вопросы чаще всего возникают у людей, которые регулярно испытывают тревогу и стресс. Однако важно знать конкретные симптомы, которые могут указывать на серьезные проблемы с сердцем.