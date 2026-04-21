Как понять, что это инфаркт, а не стресс: объяснение кардиолога
Стресс или смертельно опасный сигнал? Кардиолог объяснил, как не перепутать тревогу с сердечным приступом — и какие симптомы нельзя игнорировать ни при каких обстоятельствах.
Как отличить обычный стресс от начала сердечного приступа? Такой вопрос задала зрительница в эфире программы «Ārsts atbild». Профессор Андрис Скриде, кардиолог и руководитель кардиологической клиники, объяснил, что подобные вопросы чаще всего возникают у людей, которые регулярно испытывают тревогу и стресс. Однако важно знать конкретные симптомы, которые могут указывать на серьезные проблемы с сердцем.
По словам специалиста, в медицинской практике под «сердечным приступом» обычно понимается острый инфаркт миокарда. Он подчеркнул типичные признаки: «Сердечный приступ медики обычно понимают как острый инфаркт миокарда. И самые типичные жалобы при инфаркте или приступе стенокардии — это дискомфорт в груди: сжимающее, давящее, жгучее ощущение за грудиной, одышка, потливость, учащенный пульс».
Кардиолог отметил, что важным тревожным сигналом является распространение боли: «Такая боль может отдавать в левую руку, иногда и в правую. Сжимающее, жгучее ощущение может распространяться на челюсть».
Таким образом, ключевое отличие от обычного стресса — это именно физические симптомы, особенно боль или давление в груди с иррадиацией в другие части тела, сопровождающиеся одышкой и холодным потом.
Врач подчеркивает: при появлении подобных признаков важно не игнорировать их и незамедлительно обращаться за медицинской помощью, поскольку своевременная реакция может спасти жизнь.