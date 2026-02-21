Врач предупреждает: 5 популярных "здоровых" добавок могут вызвать инфаркт и проблемы с печенью
Опытный кардиолог рассказал о скрытой опасности некоторых добавок и капсул, которые могут повысить риск инфаркта, а также печёночной недостаточности.
Доктор Эван Левин, кардиолог из клиники Mount Sinai в Нью-Йорке, сообщил Daily Mail, что определённые витаминные и растительные добавки способны наносить организму долгосрочный вред.
Ниже — пять добавок, которые, по словам доктора Левина, представляют наибольшую опасность для сердца и печени.
Ниацин (витамин B3)
Ниацин, или витамин B3, играет важную роль в энергетическом обмене, работе нервной системы, поддержании здоровья кожи и пищеварения. Он содержится в красном мясе, рыбе, коричневом рисе, орехах, семенах, бобовых и бананах.
Иногда его назначают в виде добавки людям с повышенным уровнем холестерина или при артрите. Однако доктор Левин предупреждает, что ниацин может вызывать воспаление, повреждающее кровеносные сосуды и повышающее риск сердечных заболеваний.
Исследование, опубликованное в 2024 году в журнале Nature Medicine, показало, что приём ниацина может удваивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные обнаружили, что добавка способствует образованию бляшек в артериях, нарушая кровоток.
Рекомендуемая суточная норма ниацина для взрослых составляет 14–18 мг. Приём доз от 2 000 до 6 000 мг в день может привести к серьёзному повреждению сердца. Кроме того, высокие дозы витамина B3 способны вызывать токсическое поражение печени и гепатит, что может привести к печёночной недостаточности.
Симптомы передозировки варьируются от сухости кожи и выпадения волос до тяжёлых осложнений — повреждения печени, проблем с костями и врождённых дефектов у новорожденных.
Экстракт зелёного чая
Экстракт зелёного чая богат антиоксидантами и может поддерживать здоровье сердца, печени и мозга, улучшать состояние кожи и снижать риск рака.
Одна капсула обычно содержит столько же активных веществ, сколько чашка зелёного чая.
Однако приём в больших дозах может быть токсичным для печени. По словам доктора Левина, сам зелёный чай безопасен как напиток, но концентрированный экстракт — особенно в высоких дозах — способен вызывать повреждение клеток печени. Повреждение может варьироваться от умеренного повышения печёночных ферментов до тяжёлых случаев, требующих трансплантации печени.
Избыточное количество антиоксиданта EGCG способно перегружать печень и вызывать заболевания. Особенно высок риск у людей с анемией, нарушениями свёртываемости крови, сердечными заболеваниями, диабетом, глаукомой и ранее перенесёнными болезнями печени.
European Food Safety Authority (EFSA) предупреждает, что дозы экстракта зелёного чая 800 мг в сутки и выше могут быть опасны, особенно для тех, кто принимает препараты для разжижения крови или лекарства от сердечных заболеваний.
Эритрит и ксилит
Эти низкокалорийные подсластители широко используются в «кето»-продуктах, жевательной резинке, ополаскивателях для рта и зубных пастах. Они одобрены Food and Drug Administration (FDA) и применяются для контроля уровня сахара у диабетиков и улучшения здоровья полости рта.
Однако, по словам доктора Левина, эритрит и ксилит могут усиливать агрегацию тромбоцитов, повышая риск образования тромбов и сердечно-сосудистых событий.
Исследование 2024 года, проведённое Cleveland Clinic, показало, что потребление ксилита связано с повышенным риском тромбозов и инфаркта в течение трёх лет.
Другое исследование клиники 2023 года выявило, что люди с высоким потреблением эритрита имели примерно вдвое более высокий риск сердечно-сосудистых осложнений в течение трёх лет наблюдения.
Гелевые капсулы (softgel)
Некоторые добавки выпускаются в виде мягких гелевых капсул, которые могут содержать фталаты — вещества, придающие пластику мягкость и гибкость.
Исследования показывают, что попадая в организм, фталаты могут вызывать воспаление артерий и затруднять кровоток к сердцу. Они часто используются в обезболивающих, мультивитаминах, слабительных и препаратах от простуды. Доктор Левин рекомендует ограничить приём мягких гелевых капсул.
Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Environmental Pollution, выявило связь между воздействием фталатов и слегка повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам врача, фталаты могут вызывать отёк и раздражение стенок артерий, способствовать их сужению и уплотнению, что повышает риск закупорки или образования аневризмы. Кроме того, они вызывают окислительный стресс — повреждение клеток из-за нарушения баланса молекул в организме. Это может привести к нарушению функции сердечных клеток, воспалению и повышенному риску инфаркта.
Фталаты также могут негативно влиять на уровень холестерина, повышать уровень триглицеридов и липопротеинов низкой плотности, что увеличивает риск инсульта и сердечных заболеваний.