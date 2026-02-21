Врач предупреждает: 5 популярных "здоровых" добавок могут вызвать инфаркт и проблемы с печенью

Однако приём в больших дозах может быть токсичным для печени. По словам доктора Левина, сам зелёный чай безопасен как напиток, но концентрированный экстракт — особенно в высоких дозах — способен вызывать повреждение клеток печени. Повреждение может варьироваться от умеренного повышения печёночных ферментов до тяжёлых случаев, требующих трансплантации печени.