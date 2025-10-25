Медик призывает жителей Латвии вакцинироваться: грипп может спровоцировать инсульт, инфаркт и даже деменцию

Он подчеркнул, что вакцины безопаснее, чем парацетамол и ибупрофен, а конкретно вакцина от гриппа имеет очень мало возможных побочных эффектов. «Иногда может болеть плечо, иногда может быть небольшая температура к вечеру, но у вакцины от гриппа действительно очень-очень мало побочек. Людей прививают от гриппа уже десятки лет. Нам хорошо знакомо как она работает», — сказал специалист.