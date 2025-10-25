Медик призывает жителей Латвии вакцинироваться: грипп может спровоцировать инсульт, инфаркт и даже деменцию
Главный инфекционист Рижской клинической университетской больницы Уга Думпис предупреждает: эпидемия гриппа в Латвии этой зимой неизбежна. Он призывает вакцинироваться всех, особенно пожилых, беременных и детей, чтобы избежать тяжёлых осложнений.
«Часть вакцинированных может заболеть, но форма будет гораздо легче, болезнь будет короче и не будет серьезных осложнений. Это научно доказано. Это главное, почему мы хотим, чтобы прививки делали буквально все. Но больше всего, конечно, нас интересует группа риска», — сказал в эфире программы «Подробности» на Латвийском радио 4 главный специалист по инфекционным болезням Рижской клинической университетской больницы имени Страдиня Уга Думпис.
Специалист заверил, что эпидемия гриппа в Латвии этой зимой будет. «Будет ли она в декабре или начнется в январе, мне трудно сказать. Мне также трудно сказать, насколько широко она распространится, потому что данные показывают, что эпидемия будет такой же, как и в предыдущие годы».
«Все думают, что грипп — это болезнь с температурой, которая у некоторых перетекает в пневмонию. На самом деле так оно и есть, но все гораздо серьезнее. Доказано, что вирус гриппа вызывает инфаркт, вирус гриппа вызывает инсульт, вирус гриппа может спровоцировать развитие деменции.
Человек в преклонном возрасте, можно сказать, теряет восприятие в случае заболевания гриппом, которое зачастую потом не возвращается, становится только хуже. Об этой проблеме говорят очень редко. И это я не говорю о заболеваниях легких, диабете, почечной недостаточности у хронических больных, у которых грипп тоже может вызывать тяжелое течение болезни. Поэтому вакцинация действительно защищает от этих серьезных осложнений», — отметил Думпис.
Он подчеркнул, что вакцины безопаснее, чем парацетамол и ибупрофен, а конкретно вакцина от гриппа имеет очень мало возможных побочных эффектов. «Иногда может болеть плечо, иногда может быть небольшая температура к вечеру, но у вакцины от гриппа действительно очень-очень мало побочек. Людей прививают от гриппа уже десятки лет. Нам хорошо знакомо как она работает», — сказал специалист.