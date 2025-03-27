Женщина в 46 лет перенесла инфаркт и рассказала о необычных симптомах, которые игнорировала
История Никки показывает, насколько важно прислушиваться к своему телу и своевременно реагировать на необычные симптомы. Быстрая реакция может спасти жизнь, особенно если речь идет о ранних признаках инфаркта.
46-летняя Никки, мать двоих детей, поделилась в TikTok своим опытом – необычными симптомами, которые проявлялись в течение недели до сердечного приступа. К сожалению, она их проигнорировала, так как не знала, насколько они могут быть серьезными. Теперь, рассказывая свою историю, она хочет проинформировать других людей.
Жительница Хьюстона, у которой ранее не было проблем со здоровьем, сначала почувствовала боль в левом плече. Она списала это на симптомы предменопаузы или неудобное положение во сне. За день до инфаркта у нее появилась тошнота, но симптомы быстро прошли. На следующий день она почувствовала давление в груди и боль, которая распространялась от плеча к руке – типичные признаки инфаркта. Когда Никки после повторяющихся приступов боли обратилась в больницу, это решение спасло ей жизнь.
@martyandnikki 2 days ago I had a heart attack at 46. No medical history. No covid 💉. These were MY symptoms because people asked. This doesn’t mean they’re the same as everyone else. I did think I was experiencing indigestion until I didn’t. #martyandnikki #heartattack #heartattacksymptoms #heartattacksymptomsinwomen ♬ original sound - Marty & Nikki
У женщин симптомы инфаркта могут отличаться от симптомов у мужчин. Хотя боль в груди является распространенным признаком для обоих полов, женщины чаще сталкиваются с нетипичными проявлениями, такими как одышка, необычная усталость, тошнота или рвота. Эти симптомы могут появляться за несколько дней или даже недель до сердечного приступа, поэтому их нельзя игнорировать.
По данным портала Kliinik.ee, факторы риска инфаркта включают высокое артериальное давление, курение, избыточный вес, диабет, низкую физическую активность, чрезмерное употребление алкоголя, стресс и высокий уровень холестерина. Важно осознавать эти риски и при необходимости изменить образ жизни, чтобы снизить вероятность инфаркта.