Женщина в 46 лет перенесла инфаркт и рассказала о необычных симптомах, которые игнорировала

Жительница Хьюстона, у которой ранее не было проблем со здоровьем, сначала почувствовала боль в левом плече. Она списала это на симптомы предменопаузы или неудобное положение во сне. За день до инфаркта у нее появилась тошнота, но симптомы быстро прошли. На следующий день она почувствовала давление в груди и боль, которая распространялась от плеча к руке – типичные признаки инфаркта. Когда Никки после повторяющихся приступов боли обратилась в больницу, это решение спасло ей жизнь.