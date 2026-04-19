Диабетики в Латвии добились внимания: власти ищут деньги после пикета и сбора подписей

На заседании парламентской комиссии прозвучала информация, что на эти цели может быть перераспределен остаток средств в бюджете здравоохранения за первое полугодие, а также будет запрошено финансирование в бюджете на следующий год, однако все зависит от доступности средств. Когда будет известен объем доступного финансирования, будет принято более конкретное решение - какому количеству пациентов компенсировать устройства, но, вероятнее всего, на всех средств не хватит. Возможно, будут определены новые группы пациентов, которым будет компенсироваться приобретение устройств, или же компенсации будут предоставлены всем, но не в полном объеме.