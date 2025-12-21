В Европе взрослым диабетикам дают датчики, в Латвии - выставляют счет около 100 евро в месяц

Пациенты рассказывают, что современные системы непрерывного мониторинга глюкозы значительно облегчают повседневную жизнь и помогают вовремя заметить опасные колебания уровня сахара. Без таких устройств глюкозу приходится измерять несколько раз в день с помощью проколов пальца — это и болезненно, и менее точно. При этом взрослым в Латвии государство такие системы не компенсирует (за исключением детей), и пациентам приходится платить за них около 100 евро в месяц или даже больше.