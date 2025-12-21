В Европе взрослым диабетикам дают датчики, в Латвии - выставляют счет около 100 евро в месяц
Организации пациентов с сахарным диабетом 1-го типа в Латвии считают, что государству в долгосрочной перспективе было бы выгоднее компенсировать современные устройства для контроля болезни, чем позже оплачивать расходы, связанные с инвалидностью и тяжелыми осложнениями. Представители диабетических обществ в комментарии «360 Ziņas» отмечают: своевременный и точный контроль уровня глюкозы существенно снижает риски для здоровья и позволяет людям сохранять трудоспособность.
Сахарный диабет в Латвии затрагивает более 100 тысяч жителей и является одним из самых тяжелых хронических заболеваний. Большинство пациентов страдают диабетом 2-го типа, однако более чем у пяти тысяч человек диагностирован диабет 1-го типа — он неизлечим и требует постоянного введения инсулина и регулярного контроля сахара. Медики и пациенты подчеркивают, что недостаточный контроль может привести к потере зрения, сердечно-сосудистым заболеваниям, поражению почек и ампутациям.
Пациенты рассказывают, что современные системы непрерывного мониторинга глюкозы значительно облегчают повседневную жизнь и помогают вовремя заметить опасные колебания уровня сахара. Без таких устройств глюкозу приходится измерять несколько раз в день с помощью проколов пальца — это и болезненно, и менее точно. При этом взрослым в Латвии государство такие системы не компенсирует (за исключением детей), и пациентам приходится платить за них около 100 евро в месяц или даже больше.
Ситуацию осложняет и то, что инсулиновые помпы, которые автоматически регулируют подачу инсулина и имитируют работу поджелудочной железы, оплачиваются только до 24 лет. После достижения этого возраста многие уже не могут позволить себе такие устройства, что может угрожать их здоровью и способности продолжать работу, особенно в профессиях с высокой нагрузкой и стрессом.
Представители пациентов акцентируют, что Латвия — одна из немногих стран Европейского союза, где взрослым приходится оплачивать системы мониторинга глюкозы из собственного кармана. По их мнению, это усиливает неравенство в здравоохранении и в перспективе увеличивает расходы государства, потому что осложнения плохо контролируемого диабета обходятся намного дороже.
В Министерстве здравоохранения поясняют, что улучшение помощи пациентам с диабетом включено в список приоритетов, однако сейчас не хватает финансирования. Среди планируемых мер названы улучшение ранней диагностики, более четкое распределение ответственности в уходе за пациентами и обеспечение систем непрерывного мониторинга глюкозы для определенных групп пациентов также после 25-летнего возраста.
Пациенты и их представители подчеркивают: вылечить диабет невозможно, но государство может заметно улучшить качество жизни этих людей. Они призывают лиц, принимающих решения, действовать более проактивно, поскольку своевременные инвестиции в технологии позволят многим пациентам оставаться активными, работать и избегать тяжелых осложнений, которые обходятся государству очень дорого.