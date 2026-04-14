В Латвии прошел пикет за расширение поддержки диабетиков (14.04.2026)
ФОТО: люди вышли на пикет - Латвия не оплачивает жизненно важные устройства для диабетиков
14 апреля у Кабинета министров на пикет собрались несколько десятков человек, требуя срочно обеспечить всех пациентов с диабетом 1-го типа сенсорами и инсулиновыми помпами.
Участники пришли с плакатами: «Сейм, требуем оплачивать глюкозные сенсоры и помпы!», «Сейм, что дальше отнимешь у диабетиков?», «Цена бездействия государства: слепота, смерть, почечная недостаточность, ампутация» и другими.
К протестующим вышел министр здравоохранения Хосам Абу Мери, вступив с ними в острые дискуссии. Руководитель Латвийской диабетической ассоциации Гунта Фреймане спросила, почему диабет не может стать приоритетом для государства. Участники пикета упрекнули министра в том, что даже беременные женщины с диабетом, которым сенсоры компенсируются, не могут легко их получить — для этого требуется заключение комиссии.
Абу Мери объяснил, что в настоящее время нет средств, чтобы обеспечить оплату этих технологий для всех пациентов, и возможным решением является постепенное расширение групп, которым государство предоставляет такие устройства. В разговоре с участниками министр отметил, что у него самого есть родственник с диабетом.
Разработанный Министерством здравоохранения план действий по улучшению сердечно-сосудистого здоровья на 2026–2027 годы предусматривает расширение доступности оплачиваемых государством систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы для отдельных групп пациентов с диабетом 1-го типа.
С первой половины 2027 года планируется оплачивать такие системы для 150 пациентов в возрасте от 18 до 24 лет, которые пользовались ими или инсулиновыми помпами до 18 лет, а также еще для 500 пациентов с тяжелыми или частыми гипогликемиями, нестабильным течением диабета или серьезными поздними осложнениями. В плане отмечается, что для реализации этих мер потребуется дополнительное финансирование.
Как подчеркивают в министерстве, системы непрерывного мониторинга глюкозы являются крайне важными для пациентов с диабетом, поэтому их доступность постепенно расширяется, в первую очередь для пациентов с более высоким риском и для детей. Такой подход обусловлен возможностями бюджета здравоохранения.
В настоящее время в перечне компенсируемых лекарств для пациентов с диабетом 1-го типа оплачиваются препараты инсулина и системы его введения для определенных групп пациентов, лекарства для лечения осложнений диабета, а также современные пероральные антикоагулянты для профилактики инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий.
Также компенсируются интравитреальные инъекции для лечения диабетического отека макулы, тест-полоски для контроля гликемии (на 75% или 100%), а также средства при недержании (на 50%).
Инсулиновые помпы доступны пациентам в возрасте от 18 до 24 лет, если они начали такую терапию до достижения 18 лет. Системы непрерывного мониторинга глюкозы для взрослых в настоящее время предоставляются только отдельным группам пациентов — в том числе беременным и женщинам в послеродовом периоде с диабетом 1-го или 2-го типа, пациентам после трансплантации органов и после резекции поджелудочной железы.
В министерстве также отмечают, что определены направления для дальнейшего улучшения ухода за пациентами с диабетом: совершенствование алгоритма ранней диагностики, разработка критериев распределения пациентов между семейными врачами и эндокринологами, а также улучшение доступности обучения пациентов и кабинетов диабетической стопы с одновременным проведением аудита качества. Для реализации этих планов также потребуется дополнительное финансирование.
В дальнейшем планируется оценить возможность обеспечения системами непрерывного мониторинга глюкозы и пациентов старше 25 лет, однако для этого также нужны дополнительные средства.
В министерстве напоминают, что государственное финансирование здравоохранения в Латвии как доля ВВП остается одним из самых низких в Европейском союзе, что существенно ограничивает возможности одновременно внедрять все необходимые инициативы.
Поэтому ежегодно в бюджетный процесс вносятся предложения о дополнительном финансировании, в том числе для улучшения ухода за пациентами с хроническими заболеваниями, однако не все запросы удовлетворяются из-за ограничений общей фискальной среды. В результате расширение доступности оплачиваемых государством услуг происходит постепенно.
Также в министерстве подчеркивают, что механизмы компенсации в европейских странах различаются, поэтому утверждение о том, что Латвия — единственная страна, где сенсоры для взрослых не компенсируются, некорректно.
Латвийская диабетическая ассоциация подчеркивает, что доступность сенсоров и инсулиновых помп существенно улучшила бы контроль диабета, снизила риск осложнений и помогла сохранить трудоспособность пациентов. Использование обеих технологий в долгосрочной перспективе принесло бы выгоду и государственному бюджету, поскольку сократились бы расходы на здравоохранение и социальную помощь, включая неотложную помощь, лечение в стационаре и дорогостоящее лечение осложнений диабета.
Чтобы с 2027 года обеспечить эти технологии за счет государственного бюджета, необходима четкая политическая воля и конкретные действия, отмечают в ассоциации. По ее мнению, такое решение в долгосрочной перспективе не только улучшило бы медицинское обслуживание пациентов, но и снизило бы государственные расходы в сфере здравоохранения и социальной защиты.
В настоящее время многим пациентам приходится оплачивать эти технологии из собственных средств — глюкозные сенсоры обходятся примерно в 150 евро в месяц, а покупка инсулиновой помпы достигает около 6000 евро, при этом до 300 евро ежемесячно требуется на расходные материалы.
Сахарный диабет 1-го типа — это аутоиммунное заболевание, при котором бета-клетки поджелудочной железы перестают вырабатывать инсулин, и его причины не связаны с образом жизни. Глюкозные сенсоры и инсулиновые помпы предназначены для того, чтобы помогать пациенту более точно подбирать дозу инсулина в зависимости от уровня глюкозы в крови.