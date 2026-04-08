10 000 подписей за неделю: латвийцы требуют бесплатные устройства для диабетиков - что решат политики?
Тысячи жителей Латвии требуют изменений: пациенты с диабетом хотят бесплатные жизненно важные технологии вне зависимости от возраста. Инициатива уже направляется в Сейм.
На портале общественных инициатив Manabalss собрано более 10 600 подписей под одной из инициатив, в которой предлагается обеспечить всех пациентов с диабетом 1 типа государственно оплачиваемыми датчиками глюкозы и инсулиновыми помпами.
Инициатива была опубликована на платформе 1 апреля и теперь предназначена для подачи в Сейм. Её представитель — Анния Рога. В инициативе предлагается обеспечить государственно оплачиваемые системы непрерывного мониторинга глюкозы и инсулиновые помпы всем пациентам с диабетом 1 типа, которым такие технологии необходимы для лечения, независимо от возраста.
В настоящее время в Латвии сенсоры мониторинга глюкозы компенсируются детям и молодёжи до 18 лет, а инсулиновые помпы — до 24 лет.
Как отмечает автор инициативы, диабет 1 типа является пожизненным заболеванием, поэтому необходимость в этих технологиях лечения сохраняется и во взрослом возрасте. Кроме того, более широкий доступ к этим устройствам помог бы улучшить контроль диабета, снизить риск осложнений и в долгосрочной перспективе уменьшить расходы системы здравоохранения.
Разработанный Министерством здравоохранения план действий по улучшению сердечно-сосудистого здоровья на 2026–2027 годы предусматривает расширение доступности оплачиваемых государством систем непрерывного мониторинга глюкозы для отдельных групп пациентов с диабетом 1 типа. С первой половины 2027 года планируется оплачивать такие системы для 150 пациентов в возрасте от 18 до 24 лет, которые использовали их или инсулиновые помпы до 18 лет, а также еще для 500 пациентов с тяжелыми или частыми гипогликемиями, лабильным течением диабета или серьезными поздними осложнениями. В плане указано, что для реализации этих мер необходимо дополнительное ориентировочное финансирование.
Ранее сообщалось, что Латвийская ассоциация диабета от имени диабетического сообщества обратилась к премьер-министру Эвике Силине и министру финансов Арвилу Ашераденсу с просьбой предусмотреть в государственном бюджете на 2027 год финансирование медицинских устройств, необходимых для лечения пациентов с диабетом 1 типа, подчеркнув, что Министерство здравоохранения уже несколько лет необоснованно откладывает выделение этого финансирования.