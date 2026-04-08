10 000 подписей за неделю: латвийцы требуют бесплатные устройства для диабетиков - что решат политики?

Разработанный Министерством здравоохранения план действий по улучшению сердечно-сосудистого здоровья на 2026–2027 годы предусматривает расширение доступности оплачиваемых государством систем непрерывного мониторинга глюкозы для отдельных групп пациентов с диабетом 1 типа. С первой половины 2027 года планируется оплачивать такие системы для 150 пациентов в возрасте от 18 до 24 лет, которые использовали их или инсулиновые помпы до 18 лет, а также еще для 500 пациентов с тяжелыми или частыми гипогликемиями, лабильным течением диабета или серьезными поздними осложнениями. В плане указано, что для реализации этих мер необходимо дополнительное ориентировочное финансирование.