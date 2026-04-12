"Я честно не понимаю": Петерис Апинис о скандале в Восточной больнице

Нет надежды, что в Министерстве здравоохранения поймут этот вывод, хотя директор Департамента здравоохранения Санита Янка действительно работает также в отделении неотложной помощи Рижской Восточной клинической университетской больницы, является действительно умным, опытным врачом и знающим организатором здравоохранения. Но именно ее можно отлично использовать в качестве примера – она работает в больнице 4 раза в месяц, и вероятность того, что во время дежурств она познакомится со всеми остальными 436 сотрудниками, которые также работают по дежурному графику, практически равна нулю, если только Алексей Вишняков не будет искать возможности сплотить свой коллектив. В отделении неотложной помощи дежурят коллеги из стационарных отделений, например – хирург всю неделю оперирует и лечит в отделении, но раз в неделю дежурит в отделении неотложной помощи.