Петерис Апинис: латвийская медицина идет вперед вопреки чиновникам

Здесь начинаются экономические расчеты — экономится стоимость суток пребывания в больнице, но особенно — стоимость мест в отделении интенсивной терапии, поскольку большей части пациентов интенсивная терапия после операции вообще не требуется. Пациент быстрее восстанавливает трудоспособность, возвращается на работу и платит налоги. Все это можно рассчитать и сказать – робототехника может быть экономически очень выгодной и приносить пользу обществу. К тому же – операции с использованием робототехники очень точны, поскольку робот устраняет дрожь руки хирурга и контролирует движения инструментов. В медицинской научной литературе довольно убедительно доказано, что при операциях с использованием робототехники наблюдается меньше рецидивов, меньшая смертность, меньшее количество осложнений и меньшая кровопотеря во время операции. Здесь важно отметить, что робот во время операции не создает напряжения на брюшной стенке пациента, в результате чего боль после операции меньше или вообще отсутствует. С точки зрения мужчин это менее важно, но женщины отмечают, что косметический дефект после использования робототехники значительно меньше.