Даже обычная игра с мячом может закончиться серьезной травмой глаз - вплоть до слепоты
Детские спортивные травмы глаз — не редкость, и офтальмологи бьют тревогу: даже обычная игра с мячом может закончиться серьезными последствиями. Врач Ромета Валтере объясняет, почему защитные очки должны стать нормой, а не исключением.
Спортивные виды, где это возможно, требуют использования защитных средств для детей, чтобы предотвратить серьезные травмы глаз, в разговоре с агентством LETA отметила офтальмолог Детской клинической университетской больницы Ромета Валтере.
Наиболее распространенные спортивные травмы глаз сравнительно легкие. Это могут быть синяки, царапины на веке или рассеченные брови. Однако бывают случаи, когда после удара возникает кровоизлияние в переднюю камеру глаза, помутнение стекловидного тела, отслоение и разрывы сетчатки или повышается внутриглазное давление.
Такие травмы могут иметь более серьезные последствия и даже привести к потере зрения, подчеркнула Валтере.
Врач-офтальмолог пояснила, что после травм дети находятся под наблюдением медиков, и зрение может восстановиться. Однако через год после травмы может развиться помутнение хрусталика — травматическая катаракта, которую необходимо исправлять хирургически. Сильный удар также может необратимо повредить диск зрительного нерва и вызвать слепоту. При травме головы через стенки глазницы на несколько месяцев может появиться двоение в глазах, однако хирурги могут решить эту проблему, рассказала Валтере.
Офтальмолог пояснила, что более серьезные травмы глаз можно получить в видах спорта с прямым контактом, например в боксе, однако дети занимаются ими реже. Регулярно травмы получают и игроки во флорбол, у которых до сих пор не было требования носить защитные очки.
Валтере отметила, что еще на этой неделе помощь была оказана пациенту, получившему травму во время игры во флорбол.
В тех видах спорта, где используется защитная экипировка, например в хоккее и BMX-велоспорте, травмы глаз встречаются реже и обычно бывают легче, отметила врач. Она указала, что о защитных средствах стоит подумать и в других видах спорта, где мяч или сильный удар могут привести к травме глаза или перелому стенки глазницы, например в гольфе или теннисе.
Валтере напомнила, что профессиональные защитные средства изготовлены из специальных сертифицированных материалов, которые при повреждении не травмируют глаза. Она также сообщила, что люди, которые в повседневной жизни носят очки, в различных видах спорта могут использовать специальные спортивные оправы, чтобы защитить глаза от травм.
Как сообщалось ранее, из-за нескольких травм глаз у детей Латвийский союз флорбола со следующего сезона ввел обязательное использование защитных очков для всех несовершеннолетних игроков.