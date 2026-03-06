Даже обычная игра с мячом может закончиться серьезной травмой глаз - вплоть до слепоты

Врач-офтальмолог пояснила, что после травм дети находятся под наблюдением медиков, и зрение может восстановиться. Однако через год после травмы может развиться помутнение хрусталика — травматическая катаракта, которую необходимо исправлять хирургически. Сильный удар также может необратимо повредить диск зрительного нерва и вызвать слепоту. При травме головы через стенки глазницы на несколько месяцев может появиться двоение в глазах, однако хирурги могут решить эту проблему, рассказала Валтере.