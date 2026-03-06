В Латвии
Сегодня 18:02
В субботу в Латвии станет облачнее, существенных осадков не ожидается
В субботу увеличится облачность, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Ночью будет преимущественно ясно, местами возможны туман и обледенение на дорогах. Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха понизится до +1...-4 градусов.
В течение дня усилится облачность, ожидается слабый ветер или безветренная погода. Температура воздуха составит от +2 градусов местами на морском побережье до +11 градусов в центральных регионах Курземе.
В Риге днем будет преобладать переменная облачность, вечером возможен туман. Температура воздуха на восходе солнца составит около нуля градусов, днем повысится до +8 градусов, а на севере столицы будет немного прохладнее.