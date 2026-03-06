В субботу в Латвии станет облачнее, существенных осадков не ожидается
Фото: LETA
В Латвии

В субботу в Латвии станет облачнее, существенных осадков не ожидается

Отдел новостей

LETA

В субботу увеличится облачность, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Ночью будет преимущественно ясно, местами возможны туман и обледенение на дорогах. Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха понизится до +1...-4 градусов.

В течение дня усилится облачность, ожидается слабый ветер или безветренная погода. Температура воздуха составит от +2 градусов местами на морском побережье до +11 градусов в центральных регионах Курземе.

В Риге днем будет преобладать переменная облачность, вечером возможен туман. Температура воздуха на восходе солнца составит около нуля градусов, днем повысится до +8 градусов, а на севере столицы будет немного прохладнее.

Темы

Прогноз погодыКурземе

Другие сейчас читают