В Восточной больнице десяткам пациентов вылечили опухоли уникальным методом за счет Евросоюза. Но проект, увы, заканчивается
Используя финансирование Европейского союза, в Восточной клинической университетской больнице нескольким десяткам людей удалось вылечиться от опухоли с помощью уникального метода. Это стало возможным благодаря проекту Национальной службы здравоохранения. Медики очень надеются, что в обозримом будущем такие операции начнет оплачивать государство, сообщают 360 TV Ziņas.
За полтора года в операционной Восточной больницы провели 65 перкутанных термальных абляций злокачественных опухолей. Это вмешательства, при которых опухоль малотравматичным способом через иглу замораживают или нагревают.
Один из пациентов, кому применили этот метод, — Микс. От рака почки он избавился после двух операций и, как сам говорит, сейчас живет так же, как раньше. Он вспоминает, как быстро восстановился после вмешательств:
«На следующий день, первый, конечно, сразу очень тяжело, потом температура, воспаление, но довольно быстро все закончилось. По сути, за две недели все в порядке».
Врачи также отмечают: ключевое преимущество метода — быстрое восстановление, поскольку не нужно делать разрезы, а воздействие очень точное. Поэтому нередко уже на следующий день пациент может отправиться домой.
Руководитель Центра радиологии RAKUS Айна Кратовска поясняет: «Диаметр иглы очень небольшой, полтора миллиметра, но, введя одну такую иглу, мы способны вылечить опухоль. Конечно, альтернативой этому часто бывает просто удаление почки, но это один из вариантов, который предлагает современная медицина, чтобы сохранить орган».
После операций, выполненных в рамках проекта, ни у одного пациента опухоль не вернулась. При этом врачи подчеркивают: такие вмешательства возможны только при раке на ранней стадии.
Главный врач Латвийского онкологического центра Андрей Пчелкин говорит:
«Мы не можем утверждать, что этот метод может заменить все остальные. Но он точно является дополнительным инструментом в рамках нашего мультидисциплинарного подхода».
Проект, в котором стоимость операций покрывается средствами европейского фонда, заканчивается в марте. Врачи надеются, что в будущем такие операции будет оплачивать государство.
Айна Кратовска добавляет:
«Конечно, что будет дальше, мы, к сожалению, сейчас предсказать не можем. Мы надеемся, что финансирование этого метода лечения, который уже как минимум 10 лет в Эстонии и Литве оплачивается из госбюджета, появится и в Латвии — чтобы пациенты могли получать его за счет государства».
В то же время в больнице отмечают: до тех пор, пока эти операции не будут оплачивать из госбюджета, расходы на них, вероятнее всего, пациентам придется покрывать из собственных средств.