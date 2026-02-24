Предупреждающие признаки, на которые стоит обратить внимание, если вам 40 и больше
С возрастом приходит немало плюсов — обычно это рост уверенности в себе и лучшее понимание того, кто вы и чего хотите. Однако есть и обратная сторона: чем старше мы становимся, тем менее функциональным становится организм, и могут начать появляться различные проблемы.
Ниже — признаки, на которые стоит обратить внимание после 40 лет. В большинстве случаев это функциональные нарушения, но также они могут стать симптомами очень серьезных заболеваний.
Потеря обоняния
Сама по себе потеря обоняния неприятна, но она также может привести к ухудшению памяти и быть ранним признаком болезни Альцгеймера или деменции.
Неожиданная потеря веса
Если вы теряете вес без намерения похудеть, это может быть признаком диабета 2 типа. Люди в возрасте 45–64 лет находятся в группе наибольшего риска.
Размытое зрение
Зрение естественно ухудшается с возрастом. Но внезапные изменения могут быть ранним признаком очень серьезных заболеваний.
Тошнота
Причин тошноты может быть много. Однако постоянная тошнота вместе с болью в желудке может указывать на заболевание сердца.
Опущение (рецессия) дёсен
Если вы заметили опущение дёсен или потерю зубов, это может быть признаком остеопороза, ослабляющего кости.
Скованность в шее
Иногда она возникает из-за неудобного сна, но также может быть признаком ревматической полимиалгии — воспалительного заболевания.
Тревожность
Тревожность встречается в любом возрасте, однако она может быть симптомом болезни Паркинсона, которая чаще всего развивается после 50 лет.
Усталость
Чувствовать усталость естественно. Но если она становится хронической, стоит обратиться к врачу — это может быть связано с дефицитом витамина D или заболеванием сердца.
Чувствительность к свету
Волчанка чаще встречается у женщин. При воздействии солнца могут появляться сыпь, лихорадка, усталость и боли в суставах.
Изменение чувства юмора
Если у человека внезапно появляется более мрачное чувство юмора, это может быть признаком лобно-височной деменции или болезни Альцгеймера.
Покалывание в руках
Покалывание или онемение может быть признаком синдрома запястного канала. Чаще всего его диагностируют в возрасте от 40 до 70 лет.
Боль в колене
Боль в области коленного сустава может указывать на ранний артрит или дегенеративные изменения.
Изжога
Иногда она возникает из-за переедания, но также может быть признаком рака пищевода, который чаще встречается у людей старше 50 лет.
Чрезмерная жажда
Постоянная жажда, особенно в сочетании с потерей веса, может быть признаком диабета 2 типа.
Покраснение лица
Симптомы розацеа сами по себе не опасны, но могут вызывать дискомфорт. Если также наблюдаются повышенное давление и сильная потливость, это может быть связано с гормональными нарушениями.
Печаль, подавленность
Низкий уровень прогестерона у женщин старше 40 лет может вызывать ухудшение настроения. Также причиной могут быть повышенный уровень кортизола или недостаток гормонов щитовидной железы.
Боль в животе
Она может быть связана с аллергией или непереносимостью, но также быть признаком воспалительного заболевания кишечника или даже рака поджелудочной железы.
Головокружение
Иногда оно связано с низким уровнем сахара в крови, но также может указывать на нарушение сердечного ритма.
Боль в икре
Может быть следствием растяжения мышцы, однако также способна указывать на тромбоз глубоких вен, который может привести к потенциально смертельной тромбоэмболии лёгочной артерии.
Боль между лопатками
Если исключены травмы и перенапряжение, это может быть признаком желчнокаменной болезни.
Кровь в моче
Может свидетельствовать об инфекции, камнях в почках или даже раке мочевого пузыря или почек.
Головная боль
Головные боли очень распространены, но в редких случаях могут быть признаком опухоли мозга. Важно обращать внимание на их частоту и интенсивность.
Эректильная дисфункция
На неё влияют возраст, психологические факторы и образ жизни, однако она также может указывать на заболевание сердца.
Постоянное истощение
Регулярная сильная усталость может быть признаком депрессии или болезни Лайма.
Зуд кожи
Его могут вызывать экзема или обезвоживание, но также это может быть признаком заболевания печени.
Ночная потливость
Она часто связана с менопаузой, однако может быть признаком инфекции или лимфомы.
Забывчивость
Некоторая забывчивость — естественная часть старения. Но если она мешает повседневной жизни, это может быть признаком деменции.
Родинки
Важно следить за изменениями формы и цвета родинок, поскольку они могут перерасти в опасный и смертельный рак кожи.