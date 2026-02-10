Как понять, что человек стареет правильно: врачи назвали 7 признаков
Говоря о старении, существует множество факторов, которые помогают жить полноценной и здоровой жизнью. Это касается не только физической активности и употребления овощей в пищу, хотя и это является важным элементом данного процесса, пишет HuffPost.
По мнению гериатра [врач, специализирующийся на лечении, профилактике и реабилитации заболеваний у людей пожилого и старческого возраста] Парулы Гоялы, хорошее старение состоит из трех отдельных компонентов. «Эти категории — физическое здоровье, эмоциональная связь и психическое благополучие», — отмечает она.
Врачи подчеркивают, что существует множество привычек, способствующих физическому, эмоциональному и психическому здоровью в пожилом возрасте, а также есть четкие признаки, указывающие на то, что человек заботится о себе должным образом.
Ниже геронтологи делятся признаками, которые свидетельствуют о том, что человек стареет хорошо.
1. Вы уделяете время освоению новых вещей
Чем старше мы становимся, тем меньше у нас возможностей усваивать новую информацию, поскольку школьные годы давно позади, а многие люди больше не работают. В статье подчеркивается, что возможности для обучения становятся ограниченными, если их сознательно не искать.
Гояла призывает своих пациентов изучать что-то новое — это может быть новая игра, физические упражнения, иностранный язык или музыкальный инструмент. «Это помогает формировать новые нейронные связи в мозге, позволяя сохранять когнитивную силу», — объясняет гериатр.
2. Вы открыто говорите о своих потребностях
Вице-президент по общественной социальной работе и здравоохранению Медицинского центра Университета Раша в Чикаго Робин Голден поясняет, что распространенная возрастная дискриминация часто заставляет людей чувствовать себя обузой или становиться «невидимыми».
Он отмечает, что из-за этого люди нередко страдают молча. Поэтому способность делиться своими мыслями и потребностями с семьей и друзьями является хорошим признаком. Голден добавляет, что о депрессии или тревожности обязательно следует сообщать и врачу. Часто бытует мнение, что в определенном возрасте такое состояние является «нормальным», однако это не соответствует действительности.
3. У вас есть сообщество
Одиночество и социальная изоляция стали серьезной проблемой — настолько, что главный хирург США объявил эпидемию изоляции и одиночества по всей стране. «Как известно, во время пандемии Covid-19 это стало особенно актуально. Среди наших пожилых пациентов наблюдалась значительная социальная изоляция, поскольку они были вынуждены оставаться дома», — отмечает Гояла.
Она поясняет, что для борьбы с чувством одиночества и изоляции важно укреплять социальные связи — с друзьями, семьей, церковной группой или более широким сообществом. Это может быть любая форма вовлеченности: от волонтерской работы до помощи соседскому ребенку в обучении чтению.
Руководитель отделения геронтологии Northwestern Medicine в Чикаго Ли Линдквиста добавляет, что социализация благоприятно влияет и на здоровье мозга. «Мы считаем мозг мышцей — если вы целый день сидите в помещении с четырьмя стенами и ни с кем не разговариваете, это почти равносильно пребыванию в пансионате», — отмечает Линдквиста. Она рекомендует поддерживать контакты лично, в социальных сетях, по телефону или даже посещать, например, книжный клуб.
4. Физическое здоровье является вашим приоритетом
В статье подчеркивается, что сбалансированное питание и физическая активность важны на протяжении всей жизни, в том числе и для пожилых людей.
Гояла рекомендует своим пациентам придерживаться здорового рациона, богатого фруктами и овощами, который сочетает средиземноморскую диету с диетой DASH [план питания для профилактики гипертонии]. Она добавляет, что в повседневной жизни также важно потреблять достаточное количество воды.
Средиземноморская диета является широко изученной моделью питания, включающей цельнозерновые продукты, полезные жиры, нежирное мясо и продукты растительного происхождения. В свою очередь, диета DASH основана на снижении потребления натрия, или соли, что особенно рекомендуется людям с повышенным артериальным давлением.
5. Вы делаете то, что приносит вам радость
Издание отмечает, что нереалистично полагать, будто на протяжении жизни вы никогда не столкнетесь с болезнями или травмами, однако это не означает, что вы не можете заниматься тем, что вам нравится — путешествовать, осваивать новые рецепты или проводить время в играх с семьей.
6. Вы обсуждаете с врачом принимаемые лекарства
В статье указано, что то, что врач назначил определенное лекарство, например, в 50 лет, не означает, что оно будет столь же эффективным через 20, 30 или 40 лет. «Часто мы принимаем больше лекарств, чем действительно необходимо. Ваш организм постоянно меняется, и возможно, что ему больше не нужны конкретные препараты», — подчеркивает Линдквиста.
7. У вас есть планы
Важно обсудить с семьей и друзьями, каковы ваши желания в случае, если вы попадете в больницу, переживете падение или потеряете память. Это помогает близким быть готовыми к непредвиденным и стрессовым ситуациям.
«Еще одна вещь, о которой я всегда напоминаю людям, — это необходимость планировать заранее. Хотя мы все хотим прожить долгую, здоровую и счастливую жизнь, существует большая вероятность, что в какой-то момент потребуется госпитализация или дополнительный уход на дому», — объясняет Линдквиста. Она подчеркивает, что такое планирование позволяет обеспечить, чтобы по мере старения ваше мнение было услышано и решения за вас не принимали другие.