Как понять, что человек стареет правильно: врачи назвали 7 признаков

Руководитель отделения геронтологии Northwestern Medicine в Чикаго Ли Линдквиста добавляет, что социализация благоприятно влияет и на здоровье мозга. «Мы считаем мозг мышцей — если вы целый день сидите в помещении с четырьмя стенами и ни с кем не разговариваете, это почти равносильно пребыванию в пансионате», — отмечает Линдквиста. Она рекомендует поддерживать контакты лично, в социальных сетях, по телефону или даже посещать, например, книжный клуб.