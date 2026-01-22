Молочный улун кажется безобидным, но при больших объемах возникают вопросы: что важно учесть

В одном клиническом исследовании 102 людям с лишним весом/ожирением давали примерно 8 г улуна в день в течение 6 недель. У части участников снизилась масса тела и окружность талии; у людей с гиперлипидемией уменьшались триглицериды и общий холестерин.

Это не означает, что «молочный улун худит». Это означает, что улун может быть полезной частью режима, если он заменяет калорийные напитки и вписывается в питание.