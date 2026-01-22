Молочный улун кажется безобидным, но при больших объемах возникают вопросы: что важно учесть
Молочный улун (часто его называют milky oolong) — один из самых популярных чаев: мягкий вкус, сливочный аромат, почти нет резкой терпкости. Но именно из-за этой мягкости вокруг него много мифов. Главный из них — что «молочный» означает добавление молока или особую «лечебность». На практике это, скорее, история про сырье и ароматизацию, а полезные свойства у него в целом такие же, как у других улунов.
Что это за чай на самом деле
Классический «молочный улун» связан с тайваньским сортом чайного куста Jin Xuan, который может давать естественный кремовый, молочный оттенок во вкусе и аромате. Однако на рынке под названием «молочный улун» нередко продают обычный улун с добавленным ароматизатором, чтобы получить яркий сливочный запах. В чайной индустрии это распространенная практика: если аромат слишком «кондитерский» и доминирует над чайными нотами, это часто признак ароматизации.
Отсюда важный вывод: польза и риски зависят не от названия, а от того, что именно в упаковке — натуральный улун или ароматизированная версия.
Потенциальная польза
Улуны, как и другие чаи из Camellia sinensis, содержат кофеин и полифенолы (включая катехины). Именно они чаще всего связывают чай с возможными метаболическими и сосудистыми эффектами. Но для честной картины важно учитывать качество доказательств: есть и клинические исследования, и небольшие эксперименты, и работы, где эффект зависит от дозы.
1. Контроль веса и липидного обмена
В одном клиническом исследовании 102 людям с лишним весом/ожирением давали примерно 8 г улуна в день в течение 6 недель. У части участников снизилась масса тела и окружность талии; у людей с гиперлипидемией уменьшались триглицериды и общий холестерин.
Это не означает, что «молочный улун худит». Это означает, что улун может быть полезной частью режима, если он заменяет калорийные напитки и вписывается в питание.
Есть и более «механистические» данные: в небольшом рандомизированном перекрестном исследовании полифенол-обогащенный улун увеличивал выведение жиров с калом на фоне высокожировой диеты.
2. Сердечно-сосудистые маркеры
В небольшом рандомизированном перекрестном исследовании у пациентов с ишемической болезнью сердца ежедневное употребление улуна (около 1 литра в день в течение месяца) сопровождалось изменениями некоторых маркеров: повышался адипонектин и увеличивался размер частиц ЛПНП; авторы также отмечали улучшения по ряду показателей. Сильная сторона — дизайн, слабая — небольшой размер выборки. Это скорее «обнадеживающий сигнал», чем основание ждать лечебного эффекта.
Недостатки и риски: о чем чаще всего забывают
1.Кофеин: умеренная доза, но чувствительность у всех разная
Улун обычно содержит умеренное количество кофеина (ориентировочно десятки миллиграммов на чашку, в зависимости от заваривания). Если есть тревожность, бессонница, аритмии или повышенная чувствительность к кофеину, даже «мягкий» молочный улун может ухудшать сон и самочувствие.
Для беременных ключевой ориентир — суммарный кофеин за день. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов считает, что до 200 мг кофеина в сутки из всех источников не вызывает опасений для плода.
2. Железо: чай снижает усвоение, если пить вместе с едой
Полифенолы чая способны заметно снижать усвоение негемового железа (то есть железа из растительной пищи и части продуктов). Это показано в исследованиях на людях. Практически это означает: если есть склонность к дефициту железа, лучше пить чай не во время еды, а с интервалом (например, через час).
3. Температура напитка важнее сорта
Международное агентство по изучению рака относит очень горячие напитки к фактору, который вероятно повышает риск рака пищевода; речь идет именно о температуре, а не о составе чая. Вывод простой: чай стоит пить не обжигающим.
4. Фтор: чай может быть значимым источником при больших объемах
Чайный куст способен накапливать фтор, а его содержание в чае может существенно различаться; обсуждаются риски избыточного потребления фтора при высоких объемах чая. Для обычного умеренного потребления это, как правило, не проблема. Риск становится актуальнее, если человек пьет литрами каждый день и параллельно получает фтор из воды или добавок.
5. Ароматизация: прозрачность состава
Если «молочность» достигается ароматизатором, это не делает напиток автоматически опасным, но меняет ожидания: полезные свойства будут определяться базовым чаем, а качество — добросовестностью производителя и составом.
Как выбрать и пить, чтобы получить плюсы и снизить минусы
- Смотрите на маркировку. Если указаны ароматизаторы — это ароматизированный улун. Если указаны происхождение и сорт (Jin Xuan/TTES №12) — выше шанс натурального профиля.
- Не пейте обжигающе горячим. Дайте напитку остыть до комфортной температуры.
- Разносите чай и железосодержащую еду. Особенно если есть риск дефицита железа.
- Учитывайте кофеин. Если чай пьется вечером, выбирайте более короткое заваривание или уменьшайте объем.