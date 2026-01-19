Минздрав США резко изменил рекомендации по питанию. Почему они выглядят довольно спорно?

Ирина Якутенко отмечает: «В этом отношении новые рекомендации просто прекрасные, поскольку выглядят как попытка усидеть на двух стульях. Насыщенные жиры содержатся именно в мясе и молоке, сале и масле. В рекомендациях же жиры из мяса фактически приравняли к жирам из орехов и т. д. При этом на данный момент условно полезные — это не те, которые прописаны в документе, а те, которые в разумных дозах ассоциируются с более благоприятными показателями сердечно-сосудистого здоровья и метаболизма. Это в первую очередь ненасыщенные жиры, потребление которых ассоциируется со снижением плохого холестерина, — оливковое масло, орехи, лосось и любая красная рыба. Всё остальное ассоциируется с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний. И однозначно вредны трансжиры, которые не включаются в метаболический обмен и стимулируют воспаления. Поэтому записать говядину и жирную молочку в полезные жиры — это манипуляция».