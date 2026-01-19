Минздрав США резко изменил рекомендации по питанию. Почему они выглядят довольно спорно?
В начале января американский Минздрав выпустил обновленные рекомендации по питанию населения. Они содержат ряд важных изменений, которые уже вызвали вопросы у экспертов. Разбираемся, действительно ли новые нормы помогут бороться с бичом XXI века — ожирением и диабетом.
«Сделаем Америку снова здоровой»
7 января 2026 года документ под названием Dietary Guidelines for Americans 2025–2030 презентовал глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший, известный своими конспирологическими взглядами и «антиваксерством». Основной акцент в нем сделан на употреблении «натуральной», а не переработанной продукции. Кроме того, рекомендации реабилитируют многие продукты, ранее считавшиеся вредными.
Рекомендации иллюстрированы пирамидой питания, которую эксперты уже прозвали «пирамидой Кеннеди». Внизу — продукты, которые позиционируются как основа питания, а вверху — те, которые следует ограничивать. Концепция пирамиды была разработана еще в 1970-х годах шведскими учеными, но в настоящее время у диетологов более популярен подход «гарвардской тарелки», которая показывает соотношение белковых продуктов, углеводов, жиров и клетчатки в приеме пищи.
В новой пирамиде на вершине оказались белковые продукты, включая красное мясо, птицу, рыбу, яйца, а также молочные продукты с естественной жирностью, в том числе сыр и цельное молоко. Это ключевое изменение по сравнению с предыдущей пирамидой, где основой рациона выступали обезжиренные и маложирные продукты, а красное мясо рекомендовали употреблять в пищу не более одного-двух раз в неделю. Кроме того, сливочное масло и животные жиры теперь можно свободно использовать для приготовления пищи вместо растительного масла, рекомендованного ранее. Тем не менее основой рациона по-прежнему остаются овощи, зелень, фрукты и цельнозерновые продукты.
Сам Кеннеди на презентации пирамиды заявил, что предыдущие рекомендации были «коррумпированы» и необоснованно «демонизировали» натуральные насыщенные жиры. Новые гайдлайны будут определять рацион питания в школах, армии и по другим государственным программам.
Научный журналист Ирина Якутенко в своем стриме, посвященном этой теме, отмечает: «Если ознакомиться со списком авторов рекомендаций, то мы увидим конфликт интересов. Несколько экспертов имеют тесные связи с мясной и молочной индустриями, а рекомендации предполагают акцент на белке и молочной продукции, что противоречит старой версии. Трое из девяти членов панели получали гранты от Национальной ассоциации производителей говядины, а один — исследовательский грант от Национального совета по свинине. Трое имеют финансовые связи с молочной индустрией, Национальным молочным советом. Это не означает, что отчет можно не читать, но при этом нужно понимать, что рекомендации не беспристрастны».
— Акцент на «настоящую» еду носит в большей степени политический, а не медицинский контекст и направлен на поддержание американских фермеров, — поделился в разговоре с «Новой газетой Европа» кардиолог, доктор медицинских наук Михаил Гиляров.
Он обращает внимание на то, что понятие «настоящая еда» в рекомендациях не конкретизируется.
Жиры снова в строю
Пожалуй, самое радикальное изменение рекомендаций заключается в реабилитации жиров. Впервые за десятилетия признается польза натуральных животных и молочных продуктов. При этом, согласно документу, насыщенные жиры должны составлять до 10% от суточной нормы калорий (около 20 г для 2000 ккал).
Рекомендуемые источники жиров:
- животные — сливочное масло, сало, говяжий и бараний жир, топленое масло;
- растительные — авокадо, кокосовое масло, оливковое масло Extra Virgin, орехи;
- рыба — лосось, сардины, макрель.
Отдельно в рекомендациях прописан запрет на трансжиры (маргарин, фритюр), частично гидрогенизированные масла, ультрапереработанные растительные масла (соевое, кукурузное). Еду рекомендуется готовить методом жарки на сливочном или кокосовом масле, на гриле, запекать и тушить.
Ирина Якутенко отмечает: «В этом отношении новые рекомендации просто прекрасные, поскольку выглядят как попытка усидеть на двух стульях. Насыщенные жиры содержатся именно в мясе и молоке, сале и масле. В рекомендациях же жиры из мяса фактически приравняли к жирам из орехов и т. д. При этом на данный момент условно полезные — это не те, которые прописаны в документе, а те, которые в разумных дозах ассоциируются с более благоприятными показателями сердечно-сосудистого здоровья и метаболизма. Это в первую очередь ненасыщенные жиры, потребление которых ассоциируется со снижением плохого холестерина, — оливковое масло, орехи, лосось и любая красная рыба. Всё остальное ассоциируется с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний. И однозначно вредны трансжиры, которые не включаются в метаболический обмен и стимулируют воспаления. Поэтому записать говядину и жирную молочку в полезные жиры — это манипуляция».
Журналист обращает внимание на исследования, которые описывают умеренное потребление насыщенных жиров, но отмечает, что их немного, а прямой пользы от таких продуктов нет. Михаил Гиляров придерживается аналогичной позиции. По его словам, частичная реабилитация насыщенных жиров не основана на данных исследований. Эксперт обращает внимание и на некоторые противоречия. Так, сначала авторы рекомендуют употреблять цельное молоко, но в разделе про жиры говорят о молоке с пониженным содержанием жира.
— Существует множество работ, показывающих прямую связь между потреблением насыщенных жиров и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя доля в 10% фигурирует и в некоторых других рекомендациях, многие специалисты советуют снижать ее до 5–7% с целью уменьшения риска развития сердечно-сосудистой патологии, и тому есть научное обоснование. Особенно это актуально для людей, уже имеющих атеросклеротическое поражение сосудов, — уточняет Гиляров.
Красное мясо снова во главе стола
Еще одно радикальное изменение — возврат к красному мясу, которое теперь рассматривается как приоритетный источник белка. Более ранняя версия рекомендаций предлагала ограничивать потребление таких продуктов. Теперь же базой питания считаются говядина, баранина и свинина наряду с яйцами, птицей и рыбой. Нормой потребления назначили 1,2–1,6 г белка/кг веса (≈25–40 г белка на прием пищи). Авторы акцентируют внимание на том, что предпочтительно выбирать жирные части тушек животных: ребрышки и грудинку, но при этом следует отказываться от обработанной колбасы, сосисок и фастфуда. Мясо позиционируется как источник биодоступного белка, микроэлементов и витаминов (железо, цинк, B12), а также как путь к отказу от излишних углеводов.
Источники белка в новых рекомендациях:
- животные (приоритетный) — красное мясо (25–30% белка), птица, рыба и морепродукты;
- яйца;
- молочные продукты — цельный сыр, творог, греческий йогурт;
- растительные (вторичный) — бобы, чечевица, горох;
- тофу, темпе;
- орехи, семена.
Ирина Якутенко замечает, что рекомендации по объему белка выросли сразу вдвое. Она ссылается на исследования, которые показывают, что 1,2–1,6 г — это норма для активно тренирующихся людей, так как они дают аминокислоты для роста мышц. Некоторые работы показывают, что более высокое потребление белка связано с более здоровой жизнью и низкой ранней смертностью, но при этом часть его источников должна быть растительной. «Однако выводы исследований нельзя трактовать однозначно: обычно такой рацион доступен более состоятельным людям, которые контролируют свой режим и занимаются здоровьем.
Очевидно лишь то, что замена части животного белка на растительный — это хорошо, так как он не предполагает сопутствующей нагрузки, как при употреблении, например, обработанной свинины в виде сосисок. В целом норма белка в рекомендациях повышена, на мой взгляд, разумно. Для людей старшего возраста это важно, так как запускается саркопения — атрофия мышц, и физические нагрузки становятся ключевым моментом контроля здоровья и профилактикой отсутствия травм в будущем. Для людей со здоровым организмом такой объем вредного влияния тоже не окажет. Еще один плюс белка — это более сытная еда, и проще придерживаться нужного объема потребления пищи», — заключает журналист.
Борьба с углеводами и приоритет цельнозерновым продуктам
Рекомендации серьезно обновили и в отношении углеводов. Если более ранняя версия допускала их долю в рационе в 45–65% калорий, то теперь этот порог ограничили 25–35%, с четким фокусом на качество продуктов. Так, рекомендации впервые прямо называют рафинированные углеводы (белый хлеб, макароны из мягких сортов пшеницы, готовые хлопья, выпечку) основной причиной ожирения, диабета и метаболического синдрома. Также в список запрещенных попали соки, газировка и энергетические напитки.
Авторы документа советуют отдавать приоритет умеренному употреблению цельнозерновых продуктов, а объем добавленного сахара ограничили менее чем 10 г на прием пищи — это радикальное снижение по сравнению с показателем 50 г/день в 2020 году. Детям до десяти лет и вовсе рекомендовали полностью исключить сахар.
Приоритетные источники углеводов:
- овсянка, гречка, киноа, перловка, бурый рис;
- цельнозерновой хлеб;
- батат, топинамбур;
- фрукты.
По словам Ирины Якутенко, исследования показывают, что уровень инсулина при питании белым и цельнозерновым хлебом одинаковый. «Последний содержит клетчатку, а нерастворимая, та, что из пшеницы, снижает холестерин, повышает чувство насыщения, понижает воспалительные маркеры. <…> Углеводы — это источник энергии, а не витаминов, необходимый при высокой подвижности. В современном мире при избытке калорий углеводы (кроме клетчатки из овощей и фруктов) не нужны вообще. Кроме того, при отказе от углеводов не будет пиков инсулина, что дает лучшие результаты по гликемическому индексу или скорости расщепления углеводов в ЖКТ. Снижаются и воспалительные маркеры. То же и с липидным профилем», — говорит она.
Бой добавкам и заменителям
Помимо сахара, рекомендации предлагают жестко бороться с сахарозаменителями и пищевыми добавками. На первые вводится полный запрет: в перечень попали аспартам, сукралоза, сахарин, ацесульфам K и даже натуральная стевия. Вред сахарозаменителей авторы объясняют возможными нарушениями пищеварения. Также вводится запрет и на искусственные добавки, в том числе ароматизаторы, красители на нефтяной основе и искусственные консерванты (BHA/BHT, нитрит натрия). В предыдущей версии таких ограничений не предусматривалось. Взрослым рекомендуется вместо таких продуктов употреблять в пищу фрукты, специи, травы и какао-порошок без сахара. Детям до десяти лет авторы советуют давать только цельное молоко или воду. Суточное потребление соли взрослым рекомендовали ограничить 2,300 мг.
Ирина Якутенко объясняет: «Про исключение сахара и ограничение соли — верно, но про сахарозаменители и подсластители — точно нет. Обычно исследования, которые ссылаются на их вред, концентрируются на людях с уже имеющимися заболеваниями».
Михаил Гиляров добавляет: «Возможны ситуации, когда необходимы какие-то добавки, например, кальций при остеопорозе или железо при его дефиците».
Рекомендации не панацея
При презентации новых рекомендаций Минздрав США обосновал кардинальные изменения кризисом общественного здоровья. Авторы рекомендаций ссылаются на анализ Университета Джонса Хопкинса, который показал, что в стране самые высокие показатели ожирения и диабета второго типа в развитом мире, а на здравоохранение тратится в 2,5 раза больше средств на душу населения, чем в среднем по развитым странам. При этом средняя продолжительность жизни на четыре года ниже.
Однако эксперты считают, что обновленный документ не позволит решить накопившиеся проблемы в здравоохранении, хотя и содержит рациональные поправки. Ирина Якутенко отмечает, что рекомендации не позволят уйти от контроля объема пищи и ее калорийности: «Кеннеди выступает за возврат к “натуральному”, но важнее скорее не то, что вы едите, а сколько. Даже самую правильную еду можно есть так, чтобы набирать килограммы, а можно питаться однообразно, но терять вес. Это два разных аспекта. Если вы потребляете больше калорий, чем теряете, то будете набирать вес. Когда мотиваторы говорят о “натуральной” еде как панацее для похудения, ссылаясь на древних охотников и собирателей, это в корне неверно». Современный образ жизни человека сильно отличается, а доступность продуктов стала выше.
Михаил Гиляров тоже отмечает, что документ предлагает обращать меньше внимания на подсчет калорий, хотя с точки зрения снижения массы тела или ее поддержания баланс между получаемыми и расходуемыми калориями остается важным моментом.
— Подход, предложенный в этих рекомендациях, вряд ли приведет к снижению массы тела у тех, кто будет их придерживаться, так как они предлагают не обращать внимание на количество калорий в пище. Хотя косвенно предлагаемые в них меры (снижение потребления сахара, отказ от подслащения напитков, увеличение потребления белка) и могут способствовать снижению общей калорийности рациона и, как следствие, поддержанию нормальной массы тела, но вряд ли будут способствовать ее снижению. Следует отметить, что само по себе потребление углеводов риск сахарного диабета не повышает, а способствует его появлению лишь косвенно, за счет развития ожирения. Рекомендации же в части, касающейся потребления насыщенных жиров, точно не будут способствовать снижению частоты развития сердечно-сосудистых заболеваний, — поясняет он.