Синдром карпального канала и его лечение
В наши дни многие люди выполняют однообразную, монотонную работу за компьютером, ежедневно повторяя одни и те же движения руками. Известно, что регулярная работа за компьютером негативно влияет на зрение и состояние позвоночника, однако не все осознают, что такая нагрузка затрагивает и лучезапястные суставы. Постоянное напряжение может приводить к различным видам невропатий, в том числе к синдрому карпального канала.
Что такое синдром карпального канала
Чтобы понять суть заболевания, достаточно представить карпальный канал как своеобразный туннель в основании кисти. В нём расположены фасции, сухожилия и нервы. При травмах или хроническом перенапряжении этот «туннель» сужается, что приводит к сдавливанию нервов. Именно это сдавление вызывает характерные неприятные ощущения.
Симптомы синдрома карпального канала
На ранних стадиях заболевание часто остаётся незамеченным. Причина в том, что первые симптомы кажутся незначительными. Обычно это лёгкое покалывание в руках, особенно в пальцах, которое усиливается в ночное время. По мере развития болезни появляются боли и снижение чувствительности. Именно на этом этапе многие впервые задумываются о визите к врачу, хотя откладывать обращение не следует.
Как лечат синдром карпального канала
Метод лечения напрямую зависит от стадии заболевания. На начальном этапе симптомы могут уменьшаться за счёт отдыха для рук, щадящего режима и специальных упражнений. При прогрессировании назначают медикаментозную терапию, противовоспалительные препараты или физиотерапию. В тяжёлых случаях единственным эффективным решением становится операция на карпальном канале.
Как проходит операция и сколько она стоит
Хирургическое вмешательство обычно не относится к сложным. Его цель - освободить нерв и снизить давление на него. Процедура занимает немного времени и проводится под местной анестезией. Уже в первую ночь после операции пациенты часто отмечают уменьшение или полное исчезновение онемения и болей в руке. Лечение синдрома карпального канала во многих случаях проводится в рамках государственной программы, поэтому не является дорогостоящим: доплата пациента, как правило, не превышает 40 евро.