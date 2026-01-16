Синдром карпального канала и его лечение

Хирургическое вмешательство обычно не относится к сложным. Его цель - освободить нерв и снизить давление на него. Процедура занимает немного времени и проводится под местной анестезией. Уже в первую ночь после операции пациенты часто отмечают уменьшение или полное исчезновение онемения и болей в руке. Лечение синдрома карпального канала во многих случаях проводится в рамках государственной программы, поэтому не является дорогостоящим: доплата пациента, как правило, не превышает 40 евро.