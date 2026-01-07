Минус шесть вакцин: в США сокращают количество детских прививок
США объявили о резком пересмотре рекомендаций по детской вакцинации: из обязательного календаря исключены сразу шесть прививок. Решение уже вступило в силу и, по оценкам врачей, может ослабить защиту детей от ряда опасных инфекций.
Теперь Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендует вакцинацию против 11 заболеваний вместо прежних 17, сообщает Euronews. Универсальные прививки от гриппа, ротавируса, гепатита A и B, некоторых форм менингита и респираторно-синцитиального вируса больше не предлагаются всем детям. Эти вакцины сохранены лишь для групп повышенного риска или могут назначаться по индивидуальному решению врача совместно с родителями.
В администрации США подчеркивают, что доступ к вакцинам не закрывается, а страховые компании продолжат их оплачивать. Однако ведущие медицинские организации предупреждают: новый подход может запутать родителей и привести к росту заболеваемости инфекциями, которые ранее удавалось успешно сдерживать.
Реформа проводится на фоне тревожной тенденции — уровень вакцинации в США снижается, а число детей с официальными отказами от прививок достигло рекордных значений. Одновременно фиксируется рост случаев кори, коклюша и других предотвратимых заболеваний.
Министерство здравоохранения США объяснило изменения поручением президента Дональда Трампа — изучить опыт других развитых стран. В ведомстве заявили, что сравнили американский календарь прививок с практикой 20 государств и пришли к выводу, что США ранее рекомендовали слишком большое количество вакцин и доз. В качестве примера был приведен календарь Дании, где детям рекомендуют около 10 прививок.
Педиатры и эпидемиологи раскритиковали такой подход. По их словам, системы вакцинации нельзя механически копировать: каждая страна формирует календарь с учетом эпидемиологической ситуации, уровня охвата населения и особенностей здравоохранения. Медики подчеркивают, что научных доказательств большей безопасности сокращенного календаря не существует.
Для сравнения: в большинстве стран с высоким уровнем дохода детям рекомендуют прививки против 12–15 серьезных инфекций. Во Франции, например, обязательными считаются вакцины от 14 заболеваний.
Как обстоят дела в Латвии
В Латвии действует национальный календарь профилактических прививок, утвержденный Министерством здравоохранения. Он предусматривает бесплатную вакцинацию детей против таких заболеваний, как туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, корь, краснуха, эпидемический паротит, гепатит B, ветрянка, инфекции, вызываемые Haemophilus influenzae типа B, а также пневмококковая и ротовирусная инфекция. В более старшем возрасте рекомендуется прививать ребенка против вируса папилломы человека.
Латвийский календарь прививок регулярно пересматривается на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и эпидемиологической ситуации в стране. При этом принцип остается неизменным: защита максимального числа детей от инфекций, способных привести к тяжелым осложнениям или смерти.