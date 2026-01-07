Минус шесть вакцин: в США сокращают количество детских прививок

Теперь Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендует вакцинацию против 11 заболеваний вместо прежних 17, сообщает Euronews. Универсальные прививки от гриппа, ротавируса, гепатита A и B, некоторых форм менингита и респираторно-синцитиального вируса больше не предлагаются всем детям. Эти вакцины сохранены лишь для групп повышенного риска или могут назначаться по индивидуальному решению врача совместно с родителями.