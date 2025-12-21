Опасные точки: эти два возраста запускают ускоренное старение организма

Согласно исследованию Стэнфордского университета, опубликованному в 2024 году в журнале Nature Aging, человеческий организм переживает резкие скачки биологического старения примерно в 44 и 60 лет. Ученые проанализировали более 11 тысяч молекул в организме человека и выяснили, что 81 процент из них претерпевают существенные изменения именно в эти возрастные периоды.