Инструкция по выживанию: что делать, когда аллергия изматывает как тяжелая простуда

1. Стероидный назальный спрей (интраназальный кортикостероид).

Это один из самых эффективных вариантов при аллергическом рините, особенно когда беспокоит заложенность и постоянные выделения. В клинических рекомендациях и обзорах именно эта группа часто рассматривается как предпочтительная основа лечения. Важный нюанс: эффект у многих нарастает не мгновенно, а за несколько дней регулярного применения.