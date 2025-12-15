С этим сталкиваются более половины мужчин и часто стесняются признаваться

«Эрекция каждого мужчины индивидуальна и может меняться со временем — иногда она сильнее, иногда слабее. Главное, чтобы она позволяла полноценно совершать половой акт. Проблемы с эрекцией часто являются следствием других медицинских осложнений, чаще всего связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сосуды в области половых органов намного уже, чем в других частях тела, и при их «окостенении» из-за высокого холестерина, лишнего веса, курения или других факторов достижение эрекции становится затруднительным. Также причиной может быть диабет или другие серьезные заболевания. Если мужчина готов решать проблему, это всегда возможно! С помощью изменений образа жизни, медикаментов и других вспомогательных средств», — комментирует уролог доктор Петерис Вагановс.