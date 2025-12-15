С этим сталкиваются более половины мужчин и часто стесняются признаваться
Интимная жизнь — неотъемлемая часть общего здоровья и самочувствия. Однако многие мужчины до сих пор стесняются говорить на эту тему. Особенно если приходится признавать: «Доктор, у меня проблемы с эрекцией». А ведь это касается не только интимной жизни.
Урологи подчеркивают — эта проблема гораздо более распространена, чем многие думают: более половины мужчин сталкиваются с ней в течение жизни. Но обращаться за помощью решается лишь немногие. Нарушения эрекции могут затронуть мужчин любого возраста. Хотя причиной иногда бывают психологические факторы, чаще проблемы связаны с общим состоянием организма. Многие даже не задумываются, что эректильные нарушения — это не вопрос «мужественности», а сигнал тревоги организма, который нельзя игнорировать.
Что такое эректильная дисфункция?
Эректильная дисфункция — это понятие, охватывающее различные нарушения, влияющие на способность мужчины полноценно участвовать в сексуальных отношениях и получать удовлетворение. Она может проявляться как трудности с достижением и удержанием эрекции, снижение либидо или невозможность получать удовольствие от секса. Хотя такие нарушения часто воспринимаются лишь как «интимные трудности», на самом деле они могут быть сигналом более серьезных проблем со здоровьем.
«Эрекция каждого мужчины индивидуальна и может меняться со временем — иногда она сильнее, иногда слабее. Главное, чтобы она позволяла полноценно совершать половой акт. Проблемы с эрекцией часто являются следствием других медицинских осложнений, чаще всего связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сосуды в области половых органов намного уже, чем в других частях тела, и при их «окостенении» из-за высокого холестерина, лишнего веса, курения или других факторов достижение эрекции становится затруднительным. Также причиной может быть диабет или другие серьезные заболевания. Если мужчина готов решать проблему, это всегда возможно! С помощью изменений образа жизни, медикаментов и других вспомогательных средств», — комментирует уролог доктор Петерис Вагановс.
Врачи напоминают, что при эректильной дисфункции важно обращаться не только к урологу, но и к другим специалистам, например к кардиологу. Как только проблема обсуждена с врачом и решена, это может положительно сказаться на многих аспектах здоровья.
Физические и психологические причины
Причиной эректильной дисфункции могут быть как физические, так и психологические факторы. В 85% случаев именно психологические причины стоят за проблемами у мужчин до 40 лет. Длительный стресс, эмоциональное напряжение, высокая рабочая нагрузка и недостаток сна негативно влияют на работу нервной системы и гормональную регуляцию, что критически важно для нормальной сексуальной функции. Проблему усугубляют низкая самооценка, напряжение в отношениях или тревога о «производительности», создавая порочный круг. В таких случаях рекомендуется консультация психолога.
Решение есть! Главное — обратиться к врачу
«Иногда мужчины признаются, что боятся болезненных процедур или обследований, однако современная диагностика быстрая, точная и безболезненная. Первичная консультация обычно включает лишь разговор с врачом и несколько базовых анализов, например, кровь. В дальнейшем пациенту могут быть назначены радиологические обследования для оценки кровоснабжения. Они не вызывают боли, но помогают выявить корень проблемы», — объясняет президент Латвийской ассоциации урологов доктор Юрис Плонис.
Первый и основной шаг в решении проблемы часто — изменение образа жизни. Активность, здоровое питание, отказ от курения и чрезмерного алкоголя. Даже такие корректировки могут улучшить сексуальную функцию, хотя для ощутимого эффекта могут потребоваться месяцы. В этих случаях, а также если изменения образа жизни недостаточны, на помощь приходит медикаментозная терапия.
Не стоит бояться, что лекарства вызывают зависимость или что без них эрекция станет невозможной. Это заблуждение. Медикаменты предназначены для краткосрочного и длительного применения и не создают постоянных проблем с эрекцией. Они не вызывают спонтанной эрекции, а временно улучшают кровообращение в половом члене, помогая достичь нужного результата.
Препараты подбираются индивидуально совместно с врачом. Помимо таблеток, сейчас доступны быстрорастворимые пластины для приема внутрь без необходимости запивать водой — удобное и дискретное решение, которое помогает преодолеть стеснение.
Не доверяйтесь «чудо-средствам»
Столкнувшись с эректильной дисфункцией, врачи советуют быть осторожными и не полагаться на интернет-рекламу или листовки с «чудо-препаратами» — витаминами, БАДами или медикаментами сомнительного происхождения. Такие средства редко дают результат и могут быть опасны для здоровья, вызывая серьезные повреждения печени или почек. Поэтому перед применением любых препаратов обязательно консультируйтесь с врачом и приобретайте их только в аптеке.
Когда медикаментов недостаточно
Не все мужчины хотят долго принимать лекарства, и иногда их одного недостаточно. Это касается, например, перенесших травмы таза или восстановление после онкологического лечения. В таких случаях также есть решения.
Существуют эффективные импланты полового члена, имитирующие естественную эрекцию, особенно рекомендованные после лечения рака простаты. Баллонные импланты устанавливаются в член и наполняются с помощью небольшой помпы. Это актуально для мужчин после операций, которые повредили нервы.
Врачи напоминают — желание мужчины изменить свою жизнь в сочетании с современным лечением помогает восстановить нормальную сексуальную функцию и качество жизни. Главное — не бояться, не стесняться и обратиться к специалисту.