Самое важное об этапах гриппа: как распознать, лечить и не пропустить осложнения

Уменьшить симптомы. Сосательные таблетки могут помочь снять неприятные ощущения, вызванные воспалением горла. У них очень широкий выбор как с натуральными ингредиентами, такими как облепиха, исландский мох, так и с химическими веществами, снимающими боль и раздражение. В свою очередь, безрецептурные средства от насморка могут облегчить дыхание, что особенно важно по ночам. «Чаще всего предпочтение отдается местным деконгестантам, или средствам от насморка с активными веществами, которые на определенное количество часов способны уменьшить отек носа и освобождают нос для более легкого дыхания. Однако с этими средствами нужно быть очень осторожными, так как их употребление не должно превышать 7–10 дней, в противном случае могут появиться нежелательные побочные явления», — предупреждает фармацевт и подчеркивает, что сейчас директивы предусматривают также промывание носа как относительно эффективный метод, однако для этого необходимо специальное устройство и изотонический раствор — он тоже доступен в аптеке.