Самое важное об этапах гриппа: как распознать, лечить и не пропустить осложнения
Если с ног валит грипп, нужно готовиться к тяжелому времени, потому что этот недуг не пройдет незамеченным. Условно болезнь и выздоровление можно разделить по дням, и для каждого дня нужен иной подход.
«Обычная простуда начинается постепенно — тогда есть время и силы дойти до аптеки и приобрести уменьшающие симптомы средства. Но с гриппом совершенно наоборот — внезапно начинаются сильные мышечные и головные боли и такая усталость, что невозможно встать с кровати», — рассказывает фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне.
«Поэтому очень важно своевременное распознавание симптомов и правильные действия», — добавляет врач Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija. — Анализы позволяют точно определить возбудителя заболевания и своевременно заметить риск осложнений».
1-й этап — счастливое неведение
Этап перед появлением симптомов называется инкубацией — во время него вирус размножается в дыхательных путях. Кроме того, организму нужно время, чтобы иммунная реакция, вызывающая большинство симптомов, активизировалась и начала бороться с вирусом. То есть симптомы гриппа говорят о битве между вирусом и иммунной системой.
Тут уместен вопрос, в какой момент грипп появляется и, возможно, передается дальше. Плохая новость: вы можете стать заразным примерно за день до появления каких-либо симптомов. Поэтому, если вы были в тесном контакте с другими людьми, предупреждение о том, что они тоже могут вскоре заболеть, важно. Почему так? Конечно, каждый и в любом возрасте может заболеть гриппом, но его воздействие у каждого будет разное. У тех, у кого ослаблена иммунная система, например у людей старшего возраста, выздоровление может длиться дольше, чем в среднем, и осложнения (некоторые из них потенциально опасны для жизни) серьезнее.
1–3-й день — ранняя стадия и появление симптомов
Наиболее распространенные симптомы гриппа:
- внезапная и сильная лихорадка (пот и озноб);
- боли в мышцах и суставах;
- головная боль;
- бессилие и ощущение чрезмерной усталости;
- кашель (обычно сухой);
- воспаленное горло;
- насморк.
Лихорадка, озноб и ломота в костях начинаются раньше всего, только позже добавляются кашель, воспаленное горло и насморк. «Учитывая, что некоторые симптомы гриппа похожи на проявления Covid-19, часто требуется лабораторное исследование, чтобы точно определить возбудителя заболевания. Возможно и проверить отдельные возбудители инфекций, и выбрать панели анализов, которые за раз позволяют выявить наиболее часто встречающиеся вирусы и бактерии, в том числе грипп А и В, респираторно-синцитиальные вирусы, Covid-19, коклюш и бактерии, способствующие развитию пневмонии», — отмечает лабораторный врач Яна Осите.
Что делать?
Пить много жидкости. Вода, чай, соки, теплые супы и другие жидкости могут помочь организму предотвратить дегидратацию, или обезвоживание, которое может возникнуть из-за усиленного потоотделения. Особенно это важно для детей, особенно для младенцев, так как маленькие дети могут обезвоживаться очень быстро. Поэтому дома должно быть все необходимое для предотвращения дегидратации. Фармацевт Эрика Петерсоне советует в сезон гриппа заблаговременно покупать и чай, и минеральную воду с богатым количеством солей, и напитки с электролитами, так как они помогают сохранить жидкость организма. В аптеке доступен раствор для регидратации, содержащий в определенных пропорциях натрий, калий и глюкозу.
Отдыхать. Не зря мы говорим, что болезнь надо выспать. Сон и сниженная нагрузка помогают иммунной системе бороться с инфекцией.
Принимать обезболивающие. Парацетамол или ибупрофен могут уменьшить лихорадку, головную и другие боли. Параллельно фармацевт твердо заявляет, что детям и подросткам нельзя давать аспирин из-за риска синдрома Рея, который является редким, но потенциально летальным заболеванием.
Уменьшить симптомы. Сосательные таблетки могут помочь снять неприятные ощущения, вызванные воспалением горла. У них очень широкий выбор как с натуральными ингредиентами, такими как облепиха, исландский мох, так и с химическими веществами, снимающими боль и раздражение. В свою очередь, безрецептурные средства от насморка могут облегчить дыхание, что особенно важно по ночам. «Чаще всего предпочтение отдается местным деконгестантам, или средствам от насморка с активными веществами, которые на определенное количество часов способны уменьшить отек носа и освобождают нос для более легкого дыхания. Однако с этими средствами нужно быть очень осторожными, так как их употребление не должно превышать 7–10 дней, в противном случае могут появиться нежелательные побочные явления», — предупреждает фармацевт и подчеркивает, что сейчас директивы предусматривают также промывание носа как относительно эффективный метод, однако для этого необходимо специальное устройство и изотонический раствор — он тоже доступен в аптеке.
Помочь иммунной системе. Хотя исследования не подтвердили эффективность пищевых добавок в борьбе с гриппом, те, что содержат, например, витамин С, цинк и ягоды бузины, могут поддержать иммунную систему.
Отдельный разговор № 1: как действовать пациентам с высоким риском
Если вы беременная женщина, пожилой человек или у вас есть хроническое заболевание, например повышенное давление, астма или диабет, у вас высокий риск тяжелых осложнений гриппа. В таких случаях уже в самом начале заболевания рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы начать необходимое лечение противовирусными препаратами, которые, как правило, являются рецептурными. Правда, антивирусные препараты наиболее эффективны в первые 48 часов после появления симптомов.
Отдельный разговор № 2: дети и грипп
У некоторых заболевших гриппом может быть рвота и диарея, однако эти симптомы чаще встречаются именно у детей. И они не единственные. Нужно учитывать, что грипп может поражать детей тяжело, и помощь врача потребуется без лишних проволочек.
У младенцев и маленьких детей бывает сложнее распознавать симптомы болезни и болей, поэтому родителям стоит остерегаться таких признаков, как неутихающий плач, трудности с питанием или необычная сонливость.
Дополнительные экстренные симптомы у детей следующие:
- синева губ или ногтей;
- быстрое, прерывистое дыхание;
- плач без слез, сухой рот, отсутствие мочи;
- симптомы уменьшаются, но затем возвращаются или состояние ухудшается.
Если заболел ребенок, обязательно нужно обратиться к семейному врачу!
4–7-й день — поздняя стадия и путь к выздоровлению
Через три дня лихорадка обычно начинает спадать, и, если не возникает осложнений, в течение недели удается поправиться. К привычной активности можно вернуться, если хотя бы сутки симптомы в целом уменьшились и лихорадки больше нет.
7–14-й день — выздоровление
Хотя через неделю мы уже выглядим здоровыми, грипп так легко не отступает — усталость или кашель могут сохраняться до двух недель. Поэтому, чтобы быстрее восстановиться от болезни, нужно по-прежнему сохранять режим, направленный на полноценный отдых (нагрузку нужно поднимать постепенно), и питаться как можно здоровее, заботясь о должной дозе витаминов и минералов.
«На этом этапе стоит внимательно прислушиваться к своему организму. Если в течение долгого времени после болезни есть какие-либо жалобы, например усталость, слабость, мышечная боль или скованность, отсутствие аппетита, нарушения сна, надо обязательно проконсультироваться с врачом или фармацевтом, чтобы найти подходящие витамины или минералы, которые могли бы снизить симптомы. Важно обратить внимание и на уровень витамина D в организме», — предлагает фармацевт.
Красные флаги гриппа
Хотя симптомы гриппа ослабляют, обычно при соблюдении соответствующего режима им можно переболеть без тяжелых последствий. Однако в то же время грипп печально известен из-за осложнений — чаще всего развивается пневмония, или воспаление легких, в более тяжелых случаях — миокардит, или воспаление сердечной мышцы. При добавлении бактериальной инфекции может развиться также воспаление околоносовых пазух или среднего уха, особенно у детей.
«Именно поэтому очень важно не пропустить момент, когда симптомы начинают меняться или усиливаться. Анализы помогают оценить состояние организма и своевременно заметить риск осложнений, — подчеркивает врач Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija. — Полная картина крови и показатели воспаления, в случае необходимости и другие обследования, например для определения возбудителя бактериальной инфекции, помогают врачу выбрать наиболее подходящее лечение».
Специалисты призывают особое внимание обращать на симптомы красного флага, свидетельствующие о том, что медицинскую помощь нужно искать незамедлительно:
- боли в груди;
- затрудненное дыхание или одышка;
- постоянное головокружение;
- судороги;
- наблюдается ухудшение существующих проблем со здоровьем / симптомов.
Как защитить себя от гриппа?
«Вакцинация считается лучшим способом защиты. Ежегодная вакцина от гриппа помогает иммунной системе гораздо быстрее распознавать вирус и переходить в атакующий режим. Хотя вакцинация не гарантирует, что вы не заболеете (она примерно на 40–60 % эффективна в предотвращении инфекции), она все же является лучшим способом избежать более тяжелого хода заболевания и, что важнее всего, осложнений», — подчеркивает фармацевт Эрика Петерсоне.
Поскольку грипп обитает в воздухе и мы получаем его при вдыхании, во время эпидемии нужно избегать мест, где собирается много людей, а если это невозможно, стоит носить респиратор. Он обладает защитными свойствами высокого уровня. Мытье рук также является ценным навыком, который наряду с респиратором хорошего качества может защитить не только от гриппа, но и от ряда других заболеваний зимнего сезона.